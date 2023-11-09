https://sputnikarabic.ae/20231109/مسؤول-إسرائيلي-جيش-البلاد-مستعد-للتحرك-على-جانبي-الحدود-مع-لبنان-1082991989.html
مسؤول إسرائيلي: جيش البلاد مستعد للتحرك على جانبي الحدود مع لبنان
مسؤول إسرائيلي: جيش البلاد مستعد للتحرك على جانبي الحدود مع لبنان
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق والعضو الحالي في حكومة الطوارئ في البلاد بيني غانتس، أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك على جانبي الحدود مع لبنان إذا لزم... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T16:59+0000
2023-11-09T16:59+0000
2023-11-09T16:59+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأضاف غانتس، "نحن مصممون على الدفاع عن حدودنا الشمالية مع لبنان، وإذا لزم الأمر لن نسمح لـ"حزب الله" بتهديد مستوطناتنا الآن أو في المستقبل، وإذا ارتكب "زعيم الحزب حسن نصر الله" خطأ، فستكون هناك عواقب".وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مقتل عنصر جديد من قواته على الحدود الإسرائيلية، وقال الإعلام الحربي، إن "المقاومة تزف الشهيد المجاهد ريان يوسف درويش "أبو علي" من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".وأعلن الحزب استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير الإسرائيليين بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، كما أسقط الحزب طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لقناة "آر تي".
https://sputnikarabic.ae/20231109/نتنياهو-بعد-إعلان-البيت-الأبيض-القتال-مستمر-ولا-وقف-لإطلاق-النار-دون-إطلاق-سراح-الرهائن--1082991591.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
مسؤول إسرائيلي: جيش البلاد مستعد للتحرك على جانبي الحدود مع لبنان
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق والعضو الحالي في حكومة الطوارئ في البلاد بيني غانتس، أن الجيش الإسرائيلي مستعد للتحرك على جانبي الحدود مع لبنان إذا لزم الأمر.
وأضاف غانتس، "نحن مصممون على الدفاع عن حدودنا الشمالية مع لبنان، وإذا لزم الأمر لن نسمح لـ"حزب الله" بتهديد مستوطناتنا الآن أو في المستقبل، وإذا ارتكب "زعيم الحزب حسن نصر الله" خطأ، فستكون هناك عواقب".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مقتل عنصر جديد
من قواته على الحدود الإسرائيلية، وقال الإعلام الحربي، إن "المقاومة تزف الشهيد المجاهد ريان يوسف درويش "أبو علي" من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
وأعلن الحزب استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير الإسرائيليين بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، كما أسقط الحزب طائرة مسيرة إسرائيلية
كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لقناة "آر تي".