https://sputnikarabic.ae/20231109/مشاهد-لقيام-القوات-الأوكرانية-بسحب-مدرعة-مشتعلة-فيديو-1082973782.html
مشاهد لقيام القوات الأوكرانية بسحب مدرعة مشتعلة... فيديو
مشاهد لقيام القوات الأوكرانية بسحب مدرعة مشتعلة... فيديو
تستمر القوات المسلحة الأوكرانية، يوميا، في فقدان المركبات المدرعة التي توفرها دول "الناتو". 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T10:16+0000
2023-11-09T10:16+0000
2023-11-09T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892522_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_458ffa7066bb735ed4e70b0e7ef42549.jpg
وتشمل قوائم النماذج التي دمرها الجنود الروس بانتظام العديد من المركبات المدرعة، بما في ذلك مركبات "همفي"، ودبابات "ليوبارد 2" من تعديلات "أ4" و"أ6"، ومركبات المشاة القتالية "ماردر 1أ3"، "وإم2أ2" و"أو دي إس-إس أ" و"برادلي"، وناقلات الجنود المدرعة "سترايكر".شاركت الأخيرة في الآونة الأخيرة، عن غير قصد، في نوع من "العروض النارية"، حيث تم تصوير عملية سحب ناقلة جند مدرعة مشتعلة بواسطة دبابة "تي-64بي"، حسب صحيفة "روسكيو أوروجيو".يظهر الفيديو المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في حجرة مدرعة "سترايكر" بأكملها.في المجمل، أرسلت الولايات المتحدة نحو مائة ناقلة جند من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231109/ذخيرة-غامضة-لها-تأثير-البرق-تضرب-مواقع-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1082969312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892522_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_591581e423d4aabe74a8e44f7cf7b3e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد لقيام القوات الأوكرانية بسحب مدرعة مشتعلة... فيديو
تابعنا عبر
تستمر القوات المسلحة الأوكرانية، يوميا، في فقدان المركبات المدرعة التي توفرها دول "الناتو".
وتشمل قوائم النماذج التي دمرها الجنود الروس بانتظام العديد من المركبات المدرعة، بما في ذلك مركبات "همفي"، ودبابات "ليوبارد 2" من تعديلات "أ4" و"أ6"، ومركبات المشاة القتالية "ماردر 1أ3"، "وإم2أ2" و"أو دي إس-إس أ" و"برادلي"، وناقلات الجنود المدرعة "سترايكر".
شاركت الأخيرة في الآونة الأخيرة، عن غير قصد، في نوع من "العروض النارية"، حيث تم تصوير عملية سحب ناقلة جند مدرعة مشتعلة بواسطة دبابة "تي-64بي"، حسب صحيفة
"روسكيو أوروجيو".
يظهر الفيديو المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في حجرة مدرعة "سترايكر" بأكملها.
في المجمل، أرسلت الولايات المتحدة نحو مائة ناقلة جند من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا.