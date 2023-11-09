عربي
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/مشاهد-لقيام-القوات-الأوكرانية-بسحب-مدرعة-مشتعلة-فيديو-1082973782.html
مشاهد لقيام القوات الأوكرانية بسحب مدرعة مشتعلة... فيديو
مشاهد لقيام القوات الأوكرانية بسحب مدرعة مشتعلة... فيديو
تستمر القوات المسلحة الأوكرانية، يوميا، في فقدان المركبات المدرعة التي توفرها دول "الناتو". 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T10:16+0000
2023-11-09T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتشمل قوائم النماذج التي دمرها الجنود الروس بانتظام العديد من المركبات المدرعة، بما في ذلك مركبات "همفي"، ودبابات "ليوبارد 2" من تعديلات "أ4" و"أ6"، ومركبات المشاة القتالية "ماردر 1أ3"، "وإم2أ2" و"أو دي إس-إس أ" و"برادلي"، وناقلات الجنود المدرعة "سترايكر".شاركت الأخيرة في الآونة الأخيرة، عن غير قصد، في نوع من "العروض النارية"، حيث تم تصوير عملية سحب ناقلة جند مدرعة مشتعلة بواسطة دبابة "تي-64بي"، حسب صحيفة "روسكيو أوروجيو".يظهر الفيديو المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في حجرة مدرعة "سترايكر" بأكملها.في المجمل، أرسلت الولايات المتحدة نحو مائة ناقلة جند من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231109/ذخيرة-غامضة-لها-تأثير-البرق-تضرب-مواقع-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1082969312.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد لقيام القوات الأوكرانية بسحب مدرعة مشتعلة... فيديو

10:16 GMT 09.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
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تستمر القوات المسلحة الأوكرانية، يوميا، في فقدان المركبات المدرعة التي توفرها دول "الناتو".
وتشمل قوائم النماذج التي دمرها الجنود الروس بانتظام العديد من المركبات المدرعة، بما في ذلك مركبات "همفي"، ودبابات "ليوبارد 2" من تعديلات "أ4" و"أ6"، ومركبات المشاة القتالية "ماردر 1أ3"، "وإم2أ2" و"أو دي إس-إس أ" و"برادلي"، وناقلات الجنود المدرعة "سترايكر".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ذخيرة غامضة لها تأثير البرق تضرب مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
07:51 GMT
شاركت الأخيرة في الآونة الأخيرة، عن غير قصد، في نوع من "العروض النارية"، حيث تم تصوير عملية سحب ناقلة جند مدرعة مشتعلة بواسطة دبابة "تي-64بي"، حسب صحيفة "روسكيو أوروجيو".
يظهر الفيديو المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في حجرة مدرعة "سترايكر" بأكملها.
في المجمل، أرسلت الولايات المتحدة نحو مائة ناقلة جند من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا.
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