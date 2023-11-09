https://sputnikarabic.ae/20231109/مطر-الطائرات-الخريفي-يصبح-كابوسا-على-القوات-الأوكرانية-1082979431.html

"مطر الطائرات الخريفي" يصبح كابوسا على القوات الأوكرانية

"مطر الطائرات الخريفي" يصبح كابوسا على القوات الأوكرانية

كتب الخبير العسكري بويكو نيكولوف، رئيس تحرير مجلة "بولغاريان ميلاتري"، أن المعارك الجوية اشتدت بشكل ملحوظ في السماء فوق منطقة العملية العسكرية الخاصة في... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T12:35+0000

2023-11-09T12:35+0000

2023-11-09T12:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وخلال الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر فقط، تمكنت القوات الروسية من اعتراض وإسقاط 17 طائرة من طراز "ميغ- 29" كـ"المطر"، وهي إحدى الطائرات الرئيسية للقوات الجوية الأوكرانية.قبل بدء العملية، كان لدى كييف ما لا يقل عن 80 مقاتلة من الجيل الرابع. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بقي ما لا يقل عن 245 طائرة في وحدات الطيران الأوكرانية، تم تحديث الكثير منها إلى نسخة "ميغ-29إم أو1".تسمح إمكانات المقاتلة "ميغ-29" باستخدامها في مهام الدفاع الجوي والقتال الجوي ولضرب الأهداف الأرضية.كما أرسلت دول الناتو مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا، حيث زودت سلوفاكيا القوات الأوكرانية بـ 13 مقاتلة في إطار برنامج المساعدة اللوجستية، وأصبحت هذه الطائرات الأحدث لدى القوات المسلحة الأوكرانية، وتم الإعلان عن اكتمال التسليم في 17 أبريل/نيسان.وعدت بولندا الأوكرانيين بـ 20 طائرة. أولا، تم إرسال طائرات ميغ-29 التي تم استلامها في التسعينيات من جمهورية التشيك وألمانيا. منذ ذلك الحين، لم تخضع الطائرة لتحديث كبير، وبطبيعة الحال، أصبحت قديمة جدا. لذلك، كان لا بد من تفكيك بعض طائرات الميغ من أجل قطع الغيار. ولم يتم الكشف عن عدد الطائرات التي تلقتها القوات المسلحة الأوكرانية من بولندا. وبسبب "صراع الحبوب"، رفضت وارسو تسليح كييف.لا تزال الطائرة "ميغ-29" تحتل مكانًا مهمًا في الترسانة الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب الطائرة الأثقل "سو-27" والمقاتلة الهجومية "سو-24إم"، وفقًا للمجلة.في الأشهر الأولى من العملية العسكرية الخاصة، تم استخدام "سو-27" التابعة للقوات الأوكرانية بنشاط ضد الوحدات الروسية المتقدمة، ولكن منذ ذلك الحين انخفض عدد هذه الطائرات بشكل حاد. وظل أسطول "ميغ-29" كبيرًا جدًا حتى أكتوبر. ويمكن تفسير ذلك بعاملين رئيسيين: العدد الكبير من طائرات "ميغ" التي ورثتها أوكرانيا من صناعة الطائرات السوفييتية، ودعم بولندا وسلوفاكيا.على الرغم من القدرات المثيرة للإعجاب للطائرة "ميغ-29"، فقد أظهر الطيران الأوكراني عيوبًا كبيرة في القتال الجوي. يتم إسقاط "ميغ-29" بسهولة بواسطة صواريخ "ميغ-31بي إم" الاعتراضية ومقاتلات "سو-35" و"سو-57". ورغم أن عدد هذه المقاتلات في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة محدود، لكنها تشارك بنشاط في المعارك الجوية مع الطائرات الأوكرانية القديمة.

https://sputnikarabic.ae/20231107/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-27--عاجل-1082898370.html

https://sputnikarabic.ae/20231109/المضادات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ--29-و7-صواريخ-هيمارس--عاجل-1082976419.html

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