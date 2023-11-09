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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-نظام-كييف-قصف-دونيتسك-منذ-فبراير-العام-الماضي-أكثر-من-25-ألف-مرة-1082964401.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نظام كييف قصف دونيتسك أكثر من 25 ألف مرة منذ فبراير العام الماضي
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نظام كييف قصف دونيتسك أكثر من 25 ألف مرة منذ فبراير العام الماضي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نظام كييف قصف جمهورية دونيتسك الشعبية منذ شباط/فبراير 2022 أكثر من 25 ألف مرة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T00:44+0000
2023-11-09T00:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأمم المتحدة، - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "منذ فبراير/شباط 2022 تعرضت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية فقط لقصف مدفعي وصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 25 ألف مرة. لقد سقطت على أراضي دونيتسك 145 ألف قذيفة، ما تسبب في تدمير وتضرر أكثر من 16 ألف مبنى سكني، ونحو 3500 من مرافق البنية التحتية المدنية، بما في ذلك حوالي 1100 منشأة لإمدادات الطاقة والكهرباء والمياه والغاز".وأضاف نيبينزيا أن القصف الأوكراني تسبب في مقتل 4755 مدنيا بينهم 140 طفلا خلال هذه الفترة.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الهجوم الأوكراني الأخير الذي استهدف مدينة دونيتسك يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي، مضيفا "لقد عقدنا هذا الاجتماع العاجل بسبب انتهاك صارخ آخر للقانون الدولي الإنساني من قبل نظام كييف، ووجود أدلة جديدة على أفعاله المتعمدة لإبادة السكان المدنيين في دونباس".وأردف بقوله: وأظهر نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي صورا للجريمة التي ارتكبها نظام كييف بحق المدنيين في دونيتسك.وأشار نيبينزيا إلى أن الهجمات التي شنتها كييف في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 55 آخرين بينهم 3 أطفال، مؤكدا أن أوكرانيا تستهدف المدنيين في دونيتسك بشكل متعمد باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى وعالية الدقة.وحمل نيبينزيا مسؤولية هذه الهجمات للسلطة السياسية في كييف التي تتبع أوامر الدول الغربية التي تواصل ضخ السلاح إلى أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس وتحييد التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انطلاق العملية، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231106/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وغورلوفكا-1082853392.html
https://sputnikarabic.ae/20231105/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-50-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1082821437.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نظام كييف قصف دونيتسك أكثر من 25 ألف مرة منذ فبراير العام الماضي

00:44 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 00:45 GMT 09.11.2023)
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© Sputnik . Nancy Sisil
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نظام كييف قصف جمهورية دونيتسك الشعبية منذ شباط/فبراير 2022 أكثر من 25 ألف مرة.
الأمم المتحدة، - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "منذ فبراير/شباط 2022 تعرضت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية فقط لقصف مدفعي وصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 25 ألف مرة. لقد سقطت على أراضي دونيتسك 145 ألف قذيفة، ما تسبب في تدمير وتضرر أكثر من 16 ألف مبنى سكني، ونحو 3500 من مرافق البنية التحتية المدنية، بما في ذلك حوالي 1100 منشأة لإمدادات الطاقة والكهرباء والمياه والغاز".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغورلوفكا
6 نوفمبر, 00:45 GMT
وأضاف نيبينزيا أن القصف الأوكراني تسبب في مقتل 4755 مدنيا بينهم 140 طفلا خلال هذه الفترة.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الهجوم الأوكراني الأخير الذي استهدف مدينة دونيتسك يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي، مضيفا "لقد عقدنا هذا الاجتماع العاجل بسبب انتهاك صارخ آخر للقانون الدولي الإنساني من قبل نظام كييف، ووجود أدلة جديدة على أفعاله المتعمدة لإبادة السكان المدنيين في دونباس".
وأردف بقوله:

"نحن نتحدث عن قصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمناطق ذات كثافة سكانية عالية في دونيتسك يوم السابع من نوفمبر/تشرين الثاني. لقد قصف نظام كييف وسط المدينة 3 مرات خلال النهار".

وأظهر نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي صورا للجريمة التي ارتكبها نظام كييف بحق المدنيين في دونيتسك.
وأشار نيبينزيا إلى أن الهجمات التي شنتها كييف في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 55 آخرين بينهم 3 أطفال، مؤكدا أن أوكرانيا تستهدف المدنيين في دونيتسك بشكل متعمد باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى وعالية الدقة.
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 50 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
5 نوفمبر, 03:50 GMT
وحمل نيبينزيا مسؤولية هذه الهجمات للسلطة السياسية في كييف التي تتبع أوامر الدول الغربية التي تواصل ضخ السلاح إلى أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس وتحييد التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انطلاق العملية، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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