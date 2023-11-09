https://sputnikarabic.ae/20231109/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-نظام-كييف-قصف-دونيتسك-منذ-فبراير-العام-الماضي-أكثر-من-25-ألف-مرة-1082964401.html

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نظام كييف قصف دونيتسك أكثر من 25 ألف مرة منذ فبراير العام الماضي

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نظام كييف قصف دونيتسك أكثر من 25 ألف مرة منذ فبراير العام الماضي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نظام كييف قصف جمهورية دونيتسك الشعبية منذ شباط/فبراير 2022 أكثر من 25 ألف مرة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T00:44+0000

2023-11-09T00:44+0000

2023-11-09T00:45+0000

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الأمم المتحدة، - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "منذ فبراير/شباط 2022 تعرضت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية فقط لقصف مدفعي وصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 25 ألف مرة. لقد سقطت على أراضي دونيتسك 145 ألف قذيفة، ما تسبب في تدمير وتضرر أكثر من 16 ألف مبنى سكني، ونحو 3500 من مرافق البنية التحتية المدنية، بما في ذلك حوالي 1100 منشأة لإمدادات الطاقة والكهرباء والمياه والغاز".وأضاف نيبينزيا أن القصف الأوكراني تسبب في مقتل 4755 مدنيا بينهم 140 طفلا خلال هذه الفترة.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الهجوم الأوكراني الأخير الذي استهدف مدينة دونيتسك يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي، مضيفا "لقد عقدنا هذا الاجتماع العاجل بسبب انتهاك صارخ آخر للقانون الدولي الإنساني من قبل نظام كييف، ووجود أدلة جديدة على أفعاله المتعمدة لإبادة السكان المدنيين في دونباس".وأردف بقوله: وأظهر نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي صورا للجريمة التي ارتكبها نظام كييف بحق المدنيين في دونيتسك.وأشار نيبينزيا إلى أن الهجمات التي شنتها كييف في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 55 آخرين بينهم 3 أطفال، مؤكدا أن أوكرانيا تستهدف المدنيين في دونيتسك بشكل متعمد باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى وعالية الدقة.وحمل نيبينزيا مسؤولية هذه الهجمات للسلطة السياسية في كييف التي تتبع أوامر الدول الغربية التي تواصل ضخ السلاح إلى أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس وتحييد التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انطلاق العملية، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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