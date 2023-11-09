https://sputnikarabic.ae/20231109/من-يحكم-غزة-بعد-الحرب-تصورات-مختلطة--1082987350.html

من يحكم غزة بعد الحرب.. تصورات مختلطة

من يحكم غزة بعد الحرب.. تصورات مختلطة

فيما تدور رحى المعركة على تخوم غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، تطرح الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية أسئلة عن مستقبل إدارة قطاع غزة بدون حركة حماس. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T14:39+0000

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2023-11-09T14:39+0000

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من يحكم غزة بعد الحرب.. تصورات مختلطة من يحكم غزة بعد الحرب.. تصورات مختلطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل قد تتولى لفترة من الزمن المسؤولية الأمنية في القطاع، لكن ذلك يتعارض مع موقف الإدارة الأمريكية الرافض لتولي إسرائيل إدارة غزة، وأنه يتعين على الفلسطينيين أن يحكموا القطاع بمجرد أن تنهي إسرائيل حربها على حركة حماس.التصور الإسرائيلي المبني على تقديرات كسب المعركة واقتحام قطاع غزة، تقف أمامه خسائر بالجملة في الآليات الإسرائيلية، مما يشير إلى صعوبة تحقيق المزيد من التقدم البري في عمق غزة.في هذا الملف، قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، بلال الشوبكي، إن التصريحات الأمريكية لا تعني الجدية في مستقبل غزة، مشيرا إلى أن طرح الموضوع في وسائل الإعلام يعني استخدام لغة المستقبل في إدارة الحاضر والحرب الجارية.وأكد أن واشنطن لم تعد وسيطا بل منخرطة في الصراع الدائر بشكل كامل، مبينا أنها تريد تهيئة الرأي العام العالمي لمسار جديد من النقاش بدلا من الحالي، ليتم النقاش في قضايا محتملة وافتراضيات لما بعد الحرب.وشدد على أن الأولوية الحالية هي الضغط على المجتمع الدولي لوقف فوري للمجازر المرتكبة بحق المدنيين.وأوضح أن الولايات المتحدة تريد نقل الاهتمام من تواطئها المباشر في دعم المجازر بقطاع غزة، إلى جر الشارع للحديث عن أمور جانبية، لأنها شريك في الجريمة.ولفت إلى أن السيناريوهات المطروحة تخدم الهدف الإسرائيلي، وإبقاء غزة بعيدا عن الضفة، للامتناع عن دفع ثمن سياسي في حال عادت غزة للسلطة الفلسطينية.وذكر أن واشنطن تريد استغلال ما حدث في تحقيق أي هدف لخدمة مشروعها بالمنطقة، من خلال مسار سياسي فلسطيني عن طريق حل الدولتين، الذي لم تعدد أبعاده حتى الآن.

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مساحة حرة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио