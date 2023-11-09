https://sputnikarabic.ae/20231109/نتنياهو-بعد-إعلان-البيت-الأبيض-القتال-مستمر-ولا-وقف-لإطلاق-النار-دون-إطلاق-سراح-الرهائن--1082991591.html

نتنياهو بعد إعلان البيت الأبيض: القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن

نتنياهو بعد إعلان البيت الأبيض: القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة حتى إطلاق سراح "الرهائن الإسرائيليين". 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T16:33+0000

2023-11-09T16:33+0000

2023-11-09T17:40+0000

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وجاء بيان مكتب نتنياهو، بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار إنساني لأربع ساعات يوميا في شمال القطاع اعتبارا من الليلة.وقال مكتب نتنياهو: "القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن"، على ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وأضاف: "تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، مثلما فعل بالأمس 50 ألف من سكان غزة".وتابع البيان: "ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة إلى التوجه جنوبا".وفي وقت سابق من مساء الخميس، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، وهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "نحن نفهم أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لمدة أربع ساعات في شمال غزة يوميا".وأضاف: "قال لنا الإسرائيليون إنه لن تكون هناك عمليات عسكرية خلال الهدنة وأنها ستبدأ اعتبارا من الليلة".وشنت إسرائيل بمباركة ودعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر مسلحون من القطاع الصغير إلى جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 من سكان غزة قتلوا حتى يوم أمس الأربعاء، نحو 40% منهم من الأطفال، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية.وأمس الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة يظهر أن هناك خطأ ما بشكل واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20231109/البيت-الأبيض-يعلن-عن-وقف-إطلاق-نار-إنساني-لـ4-ساعات-يوميا-في-شمال-قطاع-غزة-اعتبارا-من-الليلة-1082990622.html

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن