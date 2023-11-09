https://sputnikarabic.ae/20231109/وزير-الخارجية-الإيراني-الوقت-ينفد-بسرعة-أمام-استمرار-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1082969628.html
وزير الخارجية الإيراني: الوقت ينفد بسرعة أمام استمرار جرائم إسرائيل في غزة
وزير الخارجية الإيراني: الوقت ينفد بسرعة أمام استمرار جرائم إسرائيل في غزة
حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، من أن "وقت استمرار جرائم تل أبيب في قطاع غزة ينفد بسرعة"، مؤكدا أنه "لا شك أن المستقبل... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T07:55+0000
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ورأى عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الفائدة الوحيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي أنه جعل أسس الكيان الإسرائيلي، أكثر اهتزازا، وأظهر الوجه الإجرامي العنيف والعدواني للنظام الصهيوني في مذبحة النساء والأطفال في غزة، بشكل واضح".ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/إيران-من-المهم-استمرار-المباحثات-مع-مصر-لإنهاء-أزمة-قطاع-غزة-1082894959.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الخارجية الإيراني: الوقت ينفد بسرعة أمام استمرار جرائم إسرائيل في غزة
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حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، من أن "وقت استمرار جرائم تل أبيب في قطاع غزة ينفد بسرعة"، مؤكدا أنه "لا شك أن المستقبل لفلسطين".
ورأى عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الفائدة الوحيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي أنه جعل أسس الكيان الإسرائيلي، أكثر اهتزازا، وأظهر الوجه الإجرامي العنيف والعدواني للنظام الصهيوني في مذبحة النساء والأطفال في غزة، بشكل واضح".
ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.