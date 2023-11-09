https://sputnikarabic.ae/20231109/وزير-الخارجية-البريطاني-يلتقي-في-السعودية-وزراء-خارجية-من-الشرق-الأوسط-قبل-اجتماع-الجامعة-العربية-1082965006.html

وزير الخارجية البريطاني يلتقي في السعودية وزراء خارجية من الشرق الأوسط قبل اجتماع الجامعة العربية

وزير الخارجية البريطاني يلتقي في السعودية وزراء خارجية من الشرق الأوسط قبل اجتماع الجامعة العربية

وصل وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية لدفع الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلاً للصراع في غزة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T03:39+0000

2023-11-09T03:39+0000

2023-11-09T03:40+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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وقالت وزارة الخارجية والتنمية والتعاون البريطانية في بيان: "سيجتمع كليفرلي مع وزراء خارجية من الشرق الأوسط وسيناقش الجهود الرامية إلى منع تصاعد إقليمي أوسع، بما في ذلك لبنان واليمن قبل اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية حول غزة يوم السبت".كما سيناقش كليفرلي مبادرات لزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المدنيين في غزة المحاصرة، بما في ذلك الأدوية والوقود والمياه، وضمان تدفق الأموال والإمدادات لدعم جهود الإغاثة، وفقًا للبيان.وقال كليفرلي: "سأواصل هذا العمل الأساسي في المملكة العربية السعودية حيث سألتقي بعدد من نظرائي في المنطقة لاستكشاف كيفية تحقيق تلك الأهداف بسرعة وأيضًا النظر إلى مستقبل حلا دائمًا وسلميًا ومزدهرًا للدولتين، للإسرائيليين والفلسطينيين".ومن المقرر أن يؤكد الوزير دعم بريطانيا لوقف إنساني للقتال في أقرب وقت ممكن لتقديم المساعدات وفتح نافذة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الرعايا البريطانيين.وسيعيد في لقاءاته مع نظرائه في الشرق الأوسط التأكيد على إدانة المملكة المتحدة لارتفاع عنف المستوطنين والدعوة إلى محاسبة المسؤولين لتحسين الوضع في الضفة الغربية. وسيعرض دعم المملكة المتحدة لتحفيز الجهود الدبلوماسية نحو تحقيق حلا دائمًا وسلميًا للدولتين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم