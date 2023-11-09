https://sputnikarabic.ae/20231109/وزير-الخارجية-المصري-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-غزة-ولد-وضعا-إنسانيا-كارثيا-1082991438.html
وزير الخارجية المصري: القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة ولد وضعا إنسانيا كارثيا
وزير الخارجية المصري: القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة ولد وضعا إنسانيا كارثيا
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولّد وضعا إنسانيا "كارثيا"، داعيا المجتمع الدولي للوفاء باحتياجات 2.5 مليون... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T16:27+0000
2023-11-09T16:27+0000
2023-11-09T16:27+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأضاف الشكري: "ندعو المجتمع الدولي للعمل على الوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية من دون كهرباء أو ماء أو وقود".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231109/وصفها-مركز-إسرائيلي-بـالأمر-المقلق-ارتفاع-عدد-المظاهرات-المناهضة-لإسرائيل-حول-العالم-بشأن-غزة-1082990136.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة
وزير الخارجية المصري: القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة ولد وضعا إنسانيا كارثيا
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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولّد وضعا إنسانيا "كارثيا"، داعيا المجتمع الدولي للوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون "مأساة حقيقية".
وأضاف الشكري: "ندعو المجتمع الدولي للعمل على الوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية من دون كهرباء أو ماء أو وقود".
وأشار إلى أن "مصر قدمت مساعدات إنسانية لغزة بلغت نحو 5400 طن رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.. ونرفض بشكل قاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.