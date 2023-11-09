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https://sputnikarabic.ae/20231109/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-أصبحنا-نستخدم-أساليب-جديدة-للتعامل-مع-الأنفاق-في-غزة-1082996269.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: أصبحنا نستخدم أساليب جديدة للتعامل مع الأنفاق في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي: أصبحنا نستخدم أساليب جديدة للتعامل مع الأنفاق في غزة
كرر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن توقف القتال ضد حركة ‏‏"حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، حتى تتم إعادة ما لا يقل عن 239 أسيرا... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T19:53+0000
2023-11-09T19:53+0000
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وزعم في مؤتمر صحفي، أن "أعضاء "حماس" المختبئين في الأنفاق تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة، يسمعون عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ويشعرون أنها تقترب، ويرتجفون من الخوف"، وفق قوله.وأشار إلى وجود تحدي يتمثّل في "التعامل بأمان مع مسألة ضرورة دخول الأنفاق أو تدميرها، مع عدم الإضرار بالرهائن الذين قد يكونوا هناك"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما تعهّد مرة أخرى أن "إسرائيل ستصل إلى جميع الإرهابيين الذين شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في جنوب إسرائيل"، مضيفا أن ذلك "قد يستغرق شهرا أو عاما أو حتى سنوات إذا لزم الأمر".وبالانتقال إلى الجبهة الشمالية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "حزب الله" اللبناني "يحاول إلحاق الأذى بنا أيضا، ويتعرض لضربة تلو الأخرى". وأكد غالانت أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم أساليب غير محددة لضمان عدم وجود مقاتلي "حماس" والرهائن الإسرائيليين من بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم".وأوضح: "نحن نأخذ كل شيء في الاعتبار، أولا، نريد أن يغادر جميع الفلسطينيين [غير المقاتلين] غزة، وهذا مهم حتى تكون لدينا حرية العمل [ضد حماس]، نحن لدينا أساليب للتأكد من أن أولئك الذين يغادرون هم الذين من المفترض أن يغادروا، وأن نضع أيدينا على الباقين".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية. وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي

وزير الدفاع الإسرائيلي: أصبحنا نستخدم أساليب جديدة للتعامل مع الأنفاق في غزة

19:53 GMT 09.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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كرر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن توقف القتال ضد حركة ‏‏"حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، حتى تتم إعادة ما لا يقل عن 239 أسيرا محتجزين في القطاع.‏
وزعم في مؤتمر صحفي، أن "أعضاء "حماس" المختبئين في الأنفاق تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة، يسمعون عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ويشعرون أنها تقترب، ويرتجفون من الخوف"، وفق قوله.
وأشار إلى وجود تحدي يتمثّل في "التعامل بأمان مع مسألة ضرورة دخول الأنفاق أو تدميرها، مع عدم الإضرار بالرهائن الذين قد يكونوا هناك"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولفت في هذا السياق إلى أن "الجيش الإسرائيلي يطوّر أساليب جديدة للتعامل مع الأنفاق في غزة، ويعمل على إيجاد الحلول، وذلك سيشهد تحسنا خلال الأيام المقبلة".

كما تعهّد مرة أخرى أن "إسرائيل ستصل إلى جميع الإرهابيين الذين شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في جنوب إسرائيل"، مضيفا أن ذلك "قد يستغرق شهرا أو عاما أو حتى سنوات إذا لزم الأمر".
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وبالانتقال إلى الجبهة الشمالية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "حزب الله" اللبناني "يحاول إلحاق الأذى بنا أيضا، ويتعرض لضربة تلو الأخرى".

وحذر من أن طياري القوات الجوية الإسرائيلية جاهزون وينتظرون الأوامر، و"عيونهم على الشمال"، بحسب تعبيره.

وأكد غالانت أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم أساليب غير محددة لضمان عدم وجود مقاتلي "حماس" والرهائن الإسرائيليين من بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم".
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وأوضح: "نحن نأخذ كل شيء في الاعتبار، أولا، نريد أن يغادر جميع الفلسطينيين [غير المقاتلين] غزة، وهذا مهم حتى تكون لدينا حرية العمل [ضد حماس]، نحن لدينا أساليب للتأكد من أن أولئك الذين يغادرون هم الذين من المفترض أن يغادروا، وأن نضع أيدينا على الباقين".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
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