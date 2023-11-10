https://sputnikarabic.ae/20231110/أمريكا-تجدد-دعمها-منح-الهند-عضوية-دائمة-في-مجلس-الأمن-1083021759.html
أمريكا تجدد دعمها منح الهند عضوية دائمة في مجلس الأمن
أمريكا تجدد دعمها منح الهند عضوية دائمة في مجلس الأمن
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دعمها للعضوية الدائمة للهند في مجلس الأمن الدولي، وفقا لبيان مشترك عقب نتائج الحوار الخامس بصيغة 2+2 على مستوى وزيري... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T15:11+0000
2023-11-10T15:11+0000
2023-11-10T15:11+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الهند اليوم
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وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة أكدت مجددا دعمها الثابت للعضوية الدائمة للهند في مجلس الأمن الدولي الذي تم إصلاحه ورحبت مرة أخرى بترشيح الهند لعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في 2028-29".وينتخب الأعضاء العشرة الباقون في مجلس الأمن لمدة سنتين. في العام الماضي، تم انتخاب الهند وعدد من الدول الأخرى من بين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2021-2022، وفي أغسطس/آب من هذا العام، ترأست الهند المنظمة.إلى جانب البرازيل وألمانيا واليابان، تعدّ الهند جزءا من "مجموعة الأربعة"، وهي مجموعة من البلدان التي يمكن مقارنة مقاييس تنميتها بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتتطلب عضوية دائمة في المنظمة. خلال قمة مجموعة الأربعة، دعا وزراء خارجية البرازيل وألمانيا والهند واليابان إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي وأكدوا دعم بعضهم البعض في الحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن.
https://sputnikarabic.ae/20231110/واشنطن-تحذر-من-طول-الحرب-على-غزة-وتدعو-إسرائيل-لتقليص-أهدافها-1083020993.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم
أمريكا تجدد دعمها منح الهند عضوية دائمة في مجلس الأمن
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أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دعمها للعضوية الدائمة للهند في مجلس الأمن الدولي، وفقا لبيان مشترك عقب نتائج الحوار الخامس بصيغة 2+2 على مستوى وزيري الخارجية والدفاع.
وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة أكدت مجددا دعمها الثابت للعضوية الدائمة للهند في مجلس الأمن الدولي الذي تم إصلاحه ورحبت مرة أخرى بترشيح الهند لعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في 2028-29".
مجلس الأمن الدولي هو هيكل دائم للمنظمة، وهو مكلف بالمسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. هناك دائما 15 دولة في مجلس الأمن، خمسة أعضاء دائمين وعشرة دول مؤقتة، الأعضاء الدائمون هم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين وفرنسا. لديهم حق النقض.
وينتخب الأعضاء العشرة الباقون في مجلس الأمن لمدة سنتين. في العام الماضي، تم انتخاب الهند وعدد من الدول الأخرى من بين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2021-2022، وفي أغسطس/آب من هذا العام، ترأست الهند المنظمة.
إلى جانب البرازيل وألمانيا واليابان، تعدّ الهند جزءا من "مجموعة الأربعة"، وهي مجموعة من البلدان التي يمكن مقارنة مقاييس تنميتها بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتتطلب عضوية دائمة في المنظمة.
خلال قمة مجموعة الأربعة، دعا وزراء خارجية البرازيل وألمانيا والهند واليابان إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي وأكدوا دعم بعضهم البعض في الحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن.