https://sputnikarabic.ae/20231110/أنصار-الله-سنظل-نتحمل-مسؤوليتنا-تجاه-فلسطين-مهما-كلفنا-الثمن-1083020797.html

"أنصار الله": سنظل نتحمل مسؤوليتنا تجاه فلسطين مهما كلفنا الثمن

"أنصار الله": سنظل نتحمل مسؤوليتنا تجاه فلسطين مهما كلفنا الثمن

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استمرارها في التضامن مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بمواجهة إسرائيل، مهما كلف ذلك من ثمن. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T15:12+0000

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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "إننا في اليمن سنظل نتحمل مسؤوليتنا أمام الله تجاه فلسطين مهما كلف ذلك من ثمن".وأضاف عبد السلام: "نأمل من العرب والمسلمين مراجعة مواقفهم بشكل جذري وأن يدركوا بأن هذا العالم لن يحترم إلا من يحترم ذاته وشعبه".وخرجت مسيرة تضامنية حاشدة في العاصمة صنعاء دعت إليها "أنصار الله"، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وحمّل بيان المسيرة، أمريكا ودول الغرب، "المسؤولية الكاملة إلى جانب إسرائيل عن الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر في غزة خصوصاً وفلسطين عموماً".وأعلن البيان، "المباركة والتأييد الكامل للموقف المشرف والخطوة المتقدمة التي أقدمت عليها القيادة (يقصد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي) وإعلان المشاركة رسميا للقوات المسلحة نصرة لإخواننا في فلسطين".وحث بيان المسيرة، قوات "أنصار الله" على "الاستمرار بالضربات طالما العدو مستمر في غيه وإجرامه"، على حد تعبيره.ودعا بيان المسيرة، الشعب اليمني وشعوب الأمة إلى "مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وكل الشركات الداعمة لها باعتبار ذلك سلاحا فعالا ومؤثرا وموقفا دينيا وفي متناول الجميع".يأتي موقف "أنصار الله" غداة إعلان قوات الجماعة إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف وصفتها بـ "الحساسة" جنوبي إسرائيل منها أهداف عسكرية في إيلات، مؤكدة إصابتها بدقة ونجاح.ويعد هجوم "أنصار الله" على إسرائيل هو السادس منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ أعلنت الجماعة، يوم الاثنين الماضي، إطلاق طائرات مُسيرة على أهداف وصفتها بـ "الحساسة" في إسرائيل، قالت إنها تسببت في توقف الحركة في القواعد والمطارات، سبق ذلك إعلان الجماعة، يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ هجوم جوي مماثل على إسرائيل.ويوم الثلاثاء الماضي، تبنت قوات "أنصار الله" تنفيذ هجوم بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المُسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل، مشيرة إلى أنه الثالث من نوعه، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل