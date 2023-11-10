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https://sputnikarabic.ae/20231110/إصابة-إسرائيليين-اثنين-بجروح-بعد-سقوط-صاروخ-بشكل-مباشر-على-تل-أبيب-1083014033.html
إصابة إسرائيليين اثنين بجروح بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر على تل أبيب
إصابة إسرائيليين اثنين بجروح بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر على تل أبيب
أُصيب مواطنان إسرائيليان اثنان بجروح، اليوم الجمعة، بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر في تل أبيب. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T12:06+0000
2023-11-10T12:06+0000
حركة حماس
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أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى
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وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه بعد مرور 3 أيام من الهدوء في مدينة تل أبيب ومحيطها، أطلقت رشقات صاروخية على بلدة غوش دان الواقعة ضمن نطاق المدينة، وتم الإعلان عن سقوط اثنين بإصابة متوسطة وخفيفة.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي خلال العملية البرية على غزة إلى 38 قتيلا.وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أنه سقط جندي آخر من قوات الجيش الإسرائيلي خلال المعارك الدائرة مع المقاومين الفلسطينيين في قلب قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجند برتبة رقيب، واسمه يوناتان يتسحاق سامو (21 عاما)، قد قتل أمس الخميس خلال الحرب الإسرائيلية على غزة وسط القطاع.وفي سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عثوره وسيطرته على أنظمة تشغيل للصواريخ المضادة للطائرات ومجموعة أسلحة وقاذفة صواريخ وعدة طائرات دون طيار تابعة لحركة "حماس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القضاء على اثنين من قادة "حماس"، خلال الـ24 الساعة الماضية، المتورطين في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى رئيس منظومة القنص في الحركة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية... واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة للجيش الإسرائيلي، قضت قوات الجيش الإسرائيلي على عدد من إرهابيي حماس الذين شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر. وكان من بين الإرهابيين قائد سرية، أحمد موسى، وقائد فصيل، عمر الهندي، وكلاهما كانا في مدينة جباليا غربي قطاع غزة".ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-مستمرون-في-الحرب-البرية-في-عمق-غزة-للوصول-إلى-مقرات-حماس-1082994171.html
https://sputnikarabic.ae/20231108/عباس-لا-حل-عسكري-لغزة-والقطاع-جزء-لا-يتجزأ-من-الدولة-الفلسطينية-1082962839.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى

إصابة إسرائيليين اثنين بجروح بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر على تل أبيب

12:06 GMT 10.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZعملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023
عملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أُصيب مواطنان إسرائيليان اثنان بجروح، اليوم الجمعة، بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر في تل أبيب.
وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه بعد مرور 3 أيام من الهدوء في مدينة تل أبيب ومحيطها، أطلقت رشقات صاروخية على بلدة غوش دان الواقعة ضمن نطاق المدينة، وتم الإعلان عن سقوط اثنين بإصابة متوسطة وخفيفة.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي خلال العملية البرية على غزة إلى 38 قتيلا.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
الجيش الإسرائيلي: مستمرون في الحرب البرية في عمق غزة للوصول إلى "مقرات" حماس
أمس, 18:28 GMT
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أنه سقط جندي آخر من قوات الجيش الإسرائيلي خلال المعارك الدائرة مع المقاومين الفلسطينيين في قلب قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجند برتبة رقيب، واسمه يوناتان يتسحاق سامو (21 عاما)، قد قتل أمس الخميس خلال الحرب الإسرائيلية على غزة وسط القطاع.
وفي سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عثوره وسيطرته على أنظمة تشغيل للصواريخ المضادة للطائرات ومجموعة أسلحة وقاذفة صواريخ وعدة طائرات دون طيار تابعة لحركة "حماس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القضاء على اثنين من قادة "حماس"، خلال الـ24 الساعة الماضية، المتورطين في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى رئيس منظومة القنص في الحركة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية... واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة للجيش الإسرائيلي، قضت قوات الجيش الإسرائيلي على عدد من إرهابيي حماس الذين شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر. وكان من بين الإرهابيين قائد سرية، أحمد موسى، وقائد فصيل، عمر الهندي، وكلاهما كانا في مدينة جباليا غربي قطاع غزة".
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
عباس: لا حل أمنيا أو عسكريا لغزة والقطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
8 نوفمبر, 21:07 GMT
ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
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