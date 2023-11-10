عربي
https://sputnikarabic.ae/20231110/إعلام-إسرائيل-تتطلع-للاستعانة-بـ8-آلاف-عامل-فلسطيني-ومعارضة-شديدة-من-وزير-الأمن-القومي-1083001387.html
إعلام: إسرائيل تتطلع للاستعانة بـ8 آلاف عامل فلسطيني ومعارضة شديدة من وزير الأمن القومي
إعلام: إسرائيل تتطلع للاستعانة بـ8 آلاف عامل فلسطيني ومعارضة شديدة من وزير الأمن القومي
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تفاصيل خطة اقترحتها وزارة الزراعة الإسرائيلية، تهدف إلى الاستعانة بالعمال الفلسطينيين بعد مغادرة عدد كبير من المزارعين... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T06:46+0000
2023-11-10T06:46+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101428/18/1014281873_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_bff50727b2dcc5f3fd72c080492e0681.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فإن وزارة الزراعة الإسرائيلية تتطلع إلى السماح لنحو 8 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية بدخول إسرائيل للعمل في الزراعة.وأشار التقرير إلى أن المقترح الذي تم الكشف عنه خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، "يحد من التصاريح للنساء الفلسطينيات من جميع الأعمار، وكذلك الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق - مجموعتان يُنظر إليهما على أنهما أقل احتمالا لتشكيل تهديد أمني"، بحسب الصحيفة، وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة قوبلت بمعارضة شديدة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي ادعى أن هناك "خطرا كامنا في إدخال العمال الفلسطينيين إلى البلدات خلال الحرب"، على حد تعبيره.وبين التقرير أن "آلاف الأجانب الذين تم إحضارهم إلى إسرائيل للعمل في جمع الثمار وفي وظائف زراعية أخرى قد غادروا البلاد، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول"، بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمكتب الصحفي الحكومي في إسرائيل، فقد "قُتل في الهجوم (الذي شنته حماس) نحو 20 عاملا أجنبيا، معظمهم من تايلاند ونيبال والفلبين، بحسب المصدر.وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، غادر البلاد 2000 عامل تايلندي، ومعظم الأجانب العاملين في الزراعة هم من جنسيات تايلندية، بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت "الهجرة الجماعية" بسبب استدعاء العديد من الإسرائيليين الأصحاء إلى الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20231110/فلسطين-مجلس-الأمن-الدولي-فشل-في-إثبات-دوره-كضامن-للحفاظ-على-السلام-والأمن-1083000697.html
https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-ضباطه-في-معارك-شمال-قطاع-غزة--1082999987.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101428/18/1014281873_255:0:4863:3456_1920x0_80_0_0_ee345fdfafb1a892087ae7f16dcdf18e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل
العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل

إعلام: إسرائيل تتطلع للاستعانة بـ8 آلاف عامل فلسطيني ومعارضة شديدة من وزير الأمن القومي

06:46 GMT 10.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalitجنود إسرائيليون على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
جنود إسرائيليون على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تفاصيل خطة اقترحتها وزارة الزراعة الإسرائيلية، تهدف إلى الاستعانة بالعمال الفلسطينيين بعد مغادرة عدد كبير من المزارعين الأجانب.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فإن وزارة الزراعة الإسرائيلية تتطلع إلى السماح لنحو 8 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية بدخول إسرائيل للعمل في الزراعة.

ونوّهت الصحيفة إلى أن هذا الطرح تم على خلفية مغادرة آلاف العمال التايلانديين "تاركين المنشآت الزراعية تتوسل المساعدة" على خلفية "الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس".

وأشار التقرير إلى أن المقترح الذي تم الكشف عنه خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، "يحد من التصاريح للنساء الفلسطينيات من جميع الأعمار، وكذلك الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق - مجموعتان يُنظر إليهما على أنهما أقل احتمالا لتشكيل تهديد أمني"، بحسب الصحيفة، وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية.
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
فلسطين: مجلس الأمن الدولي فشل في إثبات دوره كضامن للحفاظ على السلام والأمن
05:52 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة قوبلت بمعارضة شديدة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي ادعى أن هناك "خطرا كامنا في إدخال العمال الفلسطينيين إلى البلدات خلال الحرب"، على حد تعبيره.

ويتضمن مقترح وزارة الزراعة أن النظر في طلبات منح التصاريح سيتم فقط بالنسبة "للعمال الزراعيين المعروفين بالفعل للمزارعين الذين سيوظفونهم... وسيخضعون للموافقة الأمنية".

عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في معارك شمال قطاع غزة
04:10 GMT
وبين التقرير أن "آلاف الأجانب الذين تم إحضارهم إلى إسرائيل للعمل في جمع الثمار وفي وظائف زراعية أخرى قد غادروا البلاد، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول"، بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمكتب الصحفي الحكومي في إسرائيل، فقد "قُتل في الهجوم (الذي شنته حماس) نحو 20 عاملا أجنبيا، معظمهم من تايلاند ونيبال والفلبين، بحسب المصدر.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، غادر البلاد 2000 عامل تايلندي، ومعظم الأجانب العاملين في الزراعة هم من جنسيات تايلندية، بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت "الهجرة الجماعية" بسبب استدعاء العديد من الإسرائيليين الأصحاء إلى الجيش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو06:21 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وأنباء عن مباحثات لوقف إطلاق النار.. صور وفيديوأمس, 21:47 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 نوفمبر, 16:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала