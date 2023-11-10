https://sputnikarabic.ae/20231110/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يقر-بعدم-إمكانية-تسليم-نظام-كييف-مليون-قذيفة-بحلول-مارس-1083015263.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يقر بعدم إمكانية تسليم نظام كييف مليون قذيفة بحلول مارس
إعلام: الاتحاد الأوروبي يقر بعدم إمكانية تسليم نظام كييف مليون قذيفة بحلول مارس
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي أخطر الدول الأعضاء بأنه من غير المرجح أن يفي بوعده بتزويد كييف بمليون قذيفة بحلول مارس/ آذار 2024. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:07+0000
2023-11-10T13:07+0000
2023-11-10T13:07+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104380/34/1043803457_0:1043:2048:2195_1920x0_80_0_0_d872ee78d146ee509e471011de7f926a.jpg
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة: "أبلغ الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بأنه من غير المرجح أن يفي الاتحاد بالتزامه بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية، مما يعقد قدرة كييف على مواكبة القدرة العسكرية الروسية".وبحسب صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أطلعت الدبلوماسيين على الوضع هذا الأسبوع، وكان من المخطط أن يقوم الاتحاد الأوروبي بنقل القذائف إلى أوكرانيا في غضون عام.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الكرملين-اضطرابات-في-أوروبا-نتيجة-العقوبات-على-روسيا-وقلق-بسبب-وعود-زيلينسكي-1083009239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104380/34/1043803457_0:851:2048:2387_1920x0_80_0_0_abe06301efb40607eeeecd210399e716.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: الاتحاد الأوروبي يقر بعدم إمكانية تسليم نظام كييف مليون قذيفة بحلول مارس
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي أخطر الدول الأعضاء بأنه من غير المرجح أن يفي بوعده بتزويد كييف بمليون قذيفة بحلول مارس/ آذار 2024.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة: "أبلغ الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بأنه من غير المرجح أن يفي الاتحاد بالتزامه بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية، مما يعقد قدرة كييف على مواكبة القدرة العسكرية الروسية".
وبحسب صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أطلعت الدبلوماسيين على الوضع هذا الأسبوع، وكان من المخطط أن يقوم الاتحاد الأوروبي بنقل القذائف إلى أوكرانيا في غضون عام.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي فشلوا في اجتماعهم في لوكسمبورغ مرة أخرى في الاتفاق على تخصيص الدفعة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال بوريل عقب اجتماع الوزراء في مؤتمر صحفي، بثته الخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيص شريحة جديدة من المساعدة العسكرية (لأوكرانيا) بقيمة 500 مليون يورو، لكننا سنفعل ذلك بالتأكيد في المستقبل".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.