https://sputnikarabic.ae/20231110/إعلام-الغرب-يريد-تكرار-السيناريو-الكوري-في-أوكرانيا-مع-إنشاء-قواعد-للناتو-1083023174.html

إعلام: الغرب يريد تكرار "السيناريو الكوري" في أوكرانيا مع إنشاء قواعد للناتو

إعلام: الغرب يريد تكرار "السيناريو الكوري" في أوكرانيا مع إنشاء قواعد للناتو

أفادت صحفية أمريكية، آن أبلباوم، أنهم في الغرب يعتقدون بإمكانية حل الصراع في أوكرانيا وفقًا للسيناريو الكوري، من خلال تنظيم قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T16:13+0000

2023-11-10T16:13+0000

2023-11-10T16:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وفي مقال نشر في صحيفة "أتلانتيك"، ذكرت أبلباوم أنه "يمكن أن ينتهي هذا الصراع بالطريقة نفسها التي انتهت بها الحرب الكورية، وسيتم تجميد الحدود على خط المواجهة الحالي، وستتم حماية بقية أوكرانيا، مثل كوريا الجنوبية، بضمانات أمنية أمريكية وحتى قواعد أمريكية".يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردًا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.

https://sputnikarabic.ae/20231110/مجموعة-المركز-الروسية-تحيد-700-جندي-أوكراني-خلال-صد-9-هجمات-في-أسبوع-1083017036.html

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