عربي
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/إعلام-الغرب-يريد-تكرار-السيناريو-الكوري-في-أوكرانيا-مع-إنشاء-قواعد-للناتو-1083023174.html
إعلام: الغرب يريد تكرار "السيناريو الكوري" في أوكرانيا مع إنشاء قواعد للناتو
إعلام: الغرب يريد تكرار "السيناريو الكوري" في أوكرانيا مع إنشاء قواعد للناتو
أفادت صحفية أمريكية، آن أبلباوم، أنهم في الغرب يعتقدون بإمكانية حل الصراع في أوكرانيا وفقًا للسيناريو الكوري، من خلال تنظيم قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T16:13+0000
2023-11-10T16:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309466_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_8b0c2884f8940e2f74d3a8b171d1ec8a.jpg
وفي مقال نشر في صحيفة "أتلانتيك"، ذكرت أبلباوم أنه "يمكن أن ينتهي هذا الصراع بالطريقة نفسها التي انتهت بها الحرب الكورية، وسيتم تجميد الحدود على خط المواجهة الحالي، وستتم حماية بقية أوكرانيا، مثل كوريا الجنوبية، بضمانات أمنية أمريكية وحتى قواعد أمريكية".يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردًا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.
https://sputnikarabic.ae/20231110/مجموعة-المركز-الروسية-تحيد-700-جندي-أوكراني-خلال-صد-9-هجمات-في-أسبوع-1083017036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309466_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_7f1bb4213e906575dec477b11b75139a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: الغرب يريد تكرار "السيناريو الكوري" في أوكرانيا مع إنشاء قواعد للناتو

16:13 GMT 10.11.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الأمريكي في بولندا، 19 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الأمريكي في بولندا، 19 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت صحفية أمريكية، آن أبلباوم، أنهم في الغرب يعتقدون بإمكانية حل الصراع في أوكرانيا وفقًا للسيناريو الكوري، من خلال تنظيم قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي مقال نشر في صحيفة "أتلانتيك"، ذكرت أبلباوم أنه "يمكن أن ينتهي هذا الصراع بالطريقة نفسها التي انتهت بها الحرب الكورية، وسيتم تجميد الحدود على خط المواجهة الحالي، وستتم حماية بقية أوكرانيا، مثل كوريا الجنوبية، بضمانات أمنية أمريكية وحتى قواعد أمريكية".

وفقًا لأبلباوم، أدى تصريح القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مجلة "إيكونوميست"، حول الجمود في الجبهة إلى تجديد المحادثات في الغرب حول الحاجة إلى هدنة ووقف إطلاق النار.

منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة "المركز" الروسية تحيد 700 جندي أوكراني خلال صد 9 هجمات في أسبوع
13:35 GMT
يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".
وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردًا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو13:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала