https://sputnikarabic.ae/20231110/إنقاذ-غراب-علق-لأيام-بخيط-متدل-بين-الأشجار-في-غابة-روسية-فيديو-1083014443.html
إنقاذ غراب علق لأيام بخيط متدل بين الأشجار في غابة روسية... فيديو
إنقاذ غراب علق لأيام بخيط متدل بين الأشجار في غابة روسية... فيديو
نشرت وسائل إعلام على صفحتها على تلغرام، اليوم الجمعة، مشاهد لأغرب عملية إنقاذ لغراب، علق لأيام بخيط ممتد بين الأشجار في مدينة أوفا الروسية. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T12:26+0000
2023-11-10T12:26+0000
2023-11-10T12:26+0000
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وأوضحت قناة "ريدوفكا" على تلغرام، أن الطائر كان قد علق بخيط ممتد بين الأشجار في إحدى غابات في مدينة أوفا الروسية، على ارتفاع كبير جدا، لذا كان من الصعب إنقاذه، حيث بقي 4 أيام تقريبا على هذا الحال.وشاهد اللقطات المنتشرة موظفو مركز إعادة تأهيل الحيوانات في المدينة، حيث تواجدوا على الفور في مكان الحادثة وقاموا بإنقاذ الغراب.وأكدت قناة "ريدوفكا" أن الطير بأمان وتمت معالجته بالكامل من قبل مركز إعادة تأهيل الحيوانات.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
إنقاذ غراب علق لأيام بخيط متدل بين الأشجار في غابة روسية... فيديو
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نشرت وسائل إعلام على صفحتها على تلغرام، اليوم الجمعة، مشاهد لأغرب عملية إنقاذ لغراب، علق لأيام بخيط ممتد بين الأشجار في مدينة أوفا الروسية.
وأوضحت قناة "ريدوفكا" على تلغرام، أن الطائر كان قد علق بخيط ممتد بين الأشجار في إحدى غابات
في مدينة أوفا الروسية، على ارتفاع كبير جدا، لذا كان من الصعب إنقاذه، حيث بقي 4 أيام تقريبا على هذا الحال.
وشاهد اللقطات المنتشرة موظفو مركز إعادة تأهيل الحيوانات في المدينة، حيث تواجدوا على الفور في مكان الحادثة وقاموا بإنقاذ الغراب.
وأكدت قناة "ريدوفكا" أن الطير بأمان وتمت معالجته بالكامل من قبل مركز إعادة تأهيل الحيوانات.