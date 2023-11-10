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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/استسلام-4-جنود-أوكرانيين-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-على-قطاع-في-زابوروجيه-فيديو-1083004149.html
استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
استولى جنود القوات المسلحة الروسية على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في أحد قطاعات اتجاه زابوروجيه، كما أسروا أيضًا أربعة جنود أوكرانيين على الأقل، وفقًا... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T08:18+0000
2023-11-10T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتُظهر اللقطات كيف يتم ضرب نقاط إطلاق النار باستخدام القنابل اليدوية التي تسقطها طائرة هجومية مسيرة، واقتحام الجنود الروس للمواقع الأوكرانية، واستسلام أربعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، وتطهير التحصينات.وقالت الوزارة: "خلال الهجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، قام حراس تشكيل الأسلحة المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية بتدمير معقل للعدو في مزارع الغابات في منطقة رابوتينو".
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رصد عسكري
رصد عسكري

استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو

08:18 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 09:29 GMT 10.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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استولى جنود القوات المسلحة الروسية على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في أحد قطاعات اتجاه زابوروجيه، كما أسروا أيضًا أربعة جنود أوكرانيين على الأقل، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة.
وتُظهر اللقطات كيف يتم ضرب نقاط إطلاق النار باستخدام القنابل اليدوية التي تسقطها طائرة هجومية مسيرة، واقتحام الجنود الروس للمواقع الأوكرانية، واستسلام أربعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، وتطهير التحصينات.
وقالت الوزارة: "خلال الهجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، قام حراس تشكيل الأسلحة المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية بتدمير معقل للعدو في مزارع الغابات في منطقة رابوتينو".
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