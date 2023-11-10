https://sputnikarabic.ae/20231110/استسلام-4-جنود-أوكرانيين-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-على-قطاع-في-زابوروجيه-فيديو-1083004149.html
استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
استولى جنود القوات المسلحة الروسية على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في أحد قطاعات اتجاه زابوروجيه، كما أسروا أيضًا أربعة جنود أوكرانيين على الأقل، وفقًا... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T08:18+0000
2023-11-10T08:18+0000
2023-11-10T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتُظهر اللقطات كيف يتم ضرب نقاط إطلاق النار باستخدام القنابل اليدوية التي تسقطها طائرة هجومية مسيرة، واقتحام الجنود الروس للمواقع الأوكرانية، واستسلام أربعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، وتطهير التحصينات.وقالت الوزارة: "خلال الهجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، قام حراس تشكيل الأسلحة المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية بتدمير معقل للعدو في مزارع الغابات في منطقة رابوتينو".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
08:18 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 09:29 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
استولى جنود القوات المسلحة الروسية على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في أحد قطاعات اتجاه زابوروجيه، كما أسروا أيضًا أربعة جنود أوكرانيين على الأقل، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة.
وتُظهر اللقطات كيف يتم ضرب نقاط إطلاق النار باستخدام القنابل اليدوية التي تسقطها طائرة هجومية مسيرة، واقتحام الجنود الروس للمواقع الأوكرانية، واستسلام أربعة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، وتطهير التحصينات.
وقالت الوزارة: "خلال الهجوم على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، قام حراس تشكيل الأسلحة المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية بتدمير معقل للعدو في مزارع الغابات في منطقة رابوتينو".