https://sputnikarabic.ae/20231110/الأمم-المتحدة-إسرائيل-لم-تسمح-لمفوضنا-لحقوق-الإنسان-بزيارتها-1083006032.html

الأمم المتحدة: إسرائيل لم تسمح لمفوضنا لحقوق الإنسان بزيارتها

الأمم المتحدة: إسرائيل لم تسمح لمفوضنا لحقوق الإنسان بزيارتها

قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لرئيس المفوضية فولكر تورك، بزيارة البلاد والأراضي... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T09:21+0000

2023-11-10T09:21+0000

2023-11-10T09:21+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

منظمة الأمم المتحدة

طوفان الأقصى

العالم

العالم العربي

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وأضافت شمداساني: "للأسف، لم يُسمح للمفوض السامي بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنه تمكن من التواصل مع ممثلي المجتمع المدني من هذه الأراضي".وقال دوجاريك: "لقد رأينا تقارير صحفية حول استعداد إسرائيل لهدنة إنسانية لمدة أربع ساعات، منذ وقت ليس ببعيد، يجب تنسيق أي توقف من هذا القبيل في الأعمال العدائية مع الأمم المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بموعد ومكان التنفيذ، ولكي يتم تنفيذ ذلك بطريقة آمنة للعمليات الإنسانية، سيتعين تنسيقه مع جميع أطراف النزاع".ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231110/البيت-الأبيض-إسرائيل-وافقت-على-هدنة-لـ-4-ساعات-يوميا-في-غزة-1083002412.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي