https://sputnikarabic.ae/20231110/الأمم-المتحدة-إسرائيل-لم-تسمح-لمفوضنا-لحقوق-الإنسان-بزيارتها-1083006032.html
الأمم المتحدة: إسرائيل لم تسمح لمفوضنا لحقوق الإنسان بزيارتها
الأمم المتحدة: إسرائيل لم تسمح لمفوضنا لحقوق الإنسان بزيارتها
قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لرئيس المفوضية فولكر تورك، بزيارة البلاد والأراضي... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T09:21+0000
2023-11-10T09:21+0000
2023-11-10T09:21+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
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وأضافت شمداساني: "للأسف، لم يُسمح للمفوض السامي بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنه تمكن من التواصل مع ممثلي المجتمع المدني من هذه الأراضي".وقال دوجاريك: "لقد رأينا تقارير صحفية حول استعداد إسرائيل لهدنة إنسانية لمدة أربع ساعات، منذ وقت ليس ببعيد، يجب تنسيق أي توقف من هذا القبيل في الأعمال العدائية مع الأمم المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بموعد ومكان التنفيذ، ولكي يتم تنفيذ ذلك بطريقة آمنة للعمليات الإنسانية، سيتعين تنسيقه مع جميع أطراف النزاع".ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231110/البيت-الأبيض-إسرائيل-وافقت-على-هدنة-لـ-4-ساعات-يوميا-في-غزة-1083002412.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
الأمم المتحدة: إسرائيل لم تسمح لمفوضنا لحقوق الإنسان بزيارتها
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قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لرئيس المفوضية فولكر تورك، بزيارة البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط التي تستغرق خمسة أيام.
وأضافت شمداساني: "للأسف، لم يُسمح للمفوض السامي بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنه تمكن من التواصل مع ممثلي المجتمع المدني من هذه الأراضي".
وبدأ رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، جولة تستغرق خمسة أيام في الشرق الأوسط، وذلك جرّاء الحرب الدائرة في غزة، مطالبًا بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، وقال مكتبه، الأسبوع الماضي: "إن إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة، لكن المحكمة المختصة فقط هي التي ستكون قادرة على تحديد ما إذا كان ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
الجديربالذكر أنه، يوم أمس الخميس، قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه يجب تنسيق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة مع الأمم المتحدة بشأن وقت ومكان التنفيذ.
وقال دوجاريك: "لقد رأينا تقارير صحفية حول استعداد إسرائيل لهدنة إنسانية لمدة أربع ساعات، منذ وقت ليس ببعيد، يجب تنسيق أي توقف من هذا القبيل في الأعمال العدائية مع الأمم المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بموعد ومكان التنفيذ، ولكي يتم تنفيذ ذلك بطريقة آمنة للعمليات الإنسانية، سيتعين تنسيقه مع جميع أطراف النزاع".
ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.