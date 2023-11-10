https://sputnikarabic.ae/20231110/الاستخبارات-العسكرية-الإستونية-القوات-المسلحة-الروسية-تمتلك-زمام-المبادرة-في-أوكرانيا-1083023628.html
الاستخبارات العسكرية الإستونية: القوات المسلحة الروسية تمتلك زمام المبادرة في أوكرانيا
الاستخبارات العسكرية الإستونية: القوات المسلحة الروسية تمتلك زمام المبادرة في أوكرانيا
أفاد مركز المخابرات التابع لقوات الدفاع الإستونية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية أخذت زمام المبادرة في المناطق التي استولت عليها وتواصل الهجوم بكثافة... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T16:43+0000
2023-11-10T16:43+0000
2023-11-10T16:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وفقا لبيان المخابرات الإستونية، واصلت القوات المسلحة الروسية هذا الأسبوع الهجوم بكثافة متزايدة، وخاضت المعارك الرئيسية على قسمين من الجبهة، على خط أفدييفكا- مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخط كوبيانسك - سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.ولا يستبعد ضباط المخابرات الإستونية أن القوات المسلحة الروسية ستسيطر على أفدييفكا، وهذا ما أكدة البيان الإستوني، حيث ذكر: "تستمر المعارك بالقرب من أفدييفكا، ومن المحتمل أن يظل هذا جزء من الجبهة نقطة التمركز الرئيسية للقوات المسلحة الروسية"، وأشار مركز الاستخبارات إلى أن السيطرة على أفدييفكا ستدفع المدفعية الأوكرانية للتراجع وتفتح طرق لوجستية إضافية أمام القوات الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231110/إعلام-الغرب-يريد-تكرار-السيناريو-الكوري-في-أوكرانيا-مع-إنشاء-قواعد-للناتو-1083023174.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
الاستخبارات العسكرية الإستونية: القوات المسلحة الروسية تمتلك زمام المبادرة في أوكرانيا
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أفاد مركز المخابرات التابع لقوات الدفاع الإستونية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية أخذت زمام المبادرة في المناطق التي استولت عليها وتواصل الهجوم بكثافة متزايدة.
وفقا لبيان المخابرات الإستونية، واصلت القوات المسلحة الروسية هذا الأسبوع الهجوم بكثافة متزايدة، وخاضت المعارك الرئيسية على قسمين من الجبهة، على خط أفدييفكا- مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخط كوبيانسك - سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأشار البيان إلى أنه "على مدى الأسبوع الماضي، هاجمت القوات الروسية ما معدله 64 هجمة في اليوم، وتمتلك القوات المسلحة الروسية ما يكفي من القوة البشرية والمعدات لإبقاء القوات الأوكرانية في ظل توتر مستمر، وأدى هذا الأمر إلى استيلاء الروس على زمام المبادرة في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".
ولا يستبعد ضباط المخابرات الإستونية أن القوات المسلحة الروسية ستسيطر على أفدييفكا، وهذا ما أكدة البيان الإستوني، حيث ذكر: "تستمر المعارك بالقرب من أفدييفكا، ومن المحتمل أن يظل هذا جزء من الجبهة نقطة التمركز الرئيسية للقوات المسلحة الروسية"، وأشار مركز الاستخبارات إلى أن السيطرة على أفدييفكا ستدفع المدفعية الأوكرانية للتراجع وتفتح طرق لوجستية إضافية أمام القوات الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).