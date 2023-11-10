https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-نفذنا-قصفا-في-سوريا-ردا-على-هجوم-طائرة-مسيرة-على-إيلات-1082999782.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذه قصفا بسوريا ردا على هجوم بمسيرة استهدف إيلات
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذه قصفا بسوريا ردا على هجوم بمسيرة استهدف إيلات
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ قصفا في سوريا ردا على هجوم طائرة مسيرة على إيلات أمس الخميس. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T03:03+0000
2023-11-10T03:03+0000
2023-11-10T03:21+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال الجيش في بيان عبر موقع "إكس": "الجيش الإسرائيلي شن هجوما في سوريا قبل وقت قصير على الجماعة التي نفذت أمس إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات والتي أصابت مدرسة في المدينة".وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل إرهابي يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى الجيش الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير على أراضي دولة إسرائيل".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذه قصفا بسوريا ردا على هجوم بمسيرة استهدف إيلات
03:03 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 03:21 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ قصفا في سوريا ردا على هجوم طائرة مسيرة على إيلات أمس الخميس.
وقال الجيش في بيان عبر موقع "إكس": "الجيش الإسرائيلي شن هجوما في سوريا قبل وقت قصير على الجماعة التي نفذت أمس إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات والتي أصابت مدرسة في المدينة".
وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل إرهابي يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى الجيش الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير على أراضي دولة إسرائيل".