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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذه قصفا بسوريا ردا على هجوم بمسيرة استهدف إيلات
https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-نفذنا-قصفا-في-سوريا-ردا-على-هجوم-طائرة-مسيرة-على-إيلات-1082999782.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذه قصفا بسوريا ردا على هجوم بمسيرة استهدف إيلات
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذه قصفا بسوريا ردا على هجوم بمسيرة استهدف إيلات
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ قصفا في سوريا ردا على هجوم طائرة مسيرة على إيلات أمس الخميس. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T03:03+0000
2023-11-10T03:21+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال الجيش في بيان عبر موقع "إكس": "الجيش الإسرائيلي شن هجوما في سوريا قبل وقت قصير على الجماعة التي نفذت أمس إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات والتي أصابت مدرسة في المدينة".وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل إرهابي يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى الجيش الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير على أراضي دولة إسرائيل".
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذه قصفا بسوريا ردا على هجوم بمسيرة استهدف إيلات

03:03 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 03:21 GMT 10.11.2023)
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020.
ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه نفذ قصفا في سوريا ردا على هجوم طائرة مسيرة على إيلات أمس الخميس.
وقال الجيش في بيان عبر موقع "إكس": "الجيش الإسرائيلي شن هجوما في سوريا قبل وقت قصير على الجماعة التي نفذت أمس إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات والتي أصابت مدرسة في المدينة".
وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل إرهابي يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى الجيش الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير على أراضي دولة إسرائيل".
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