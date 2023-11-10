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https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-يستخدم-معتقلا-فلسطينيا-كدرع-بشريفيديو-1083006390.html
الجيش الإسرائيلي يستخدم معتقلا فلسطينيا كدرع بشري...فيديو
الجيش الإسرائيلي يستخدم معتقلا فلسطينيا كدرع بشري...فيديو
تناقل نشطاء على مواقع التواصل، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يظهراستخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقل فلسطيني كدرع بشري، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T09:39+0000
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ظهر المعتقل في الفيديو الذي تم تناقله جالسًا على الأرض معصوب العينين وخلفه آليات عسكرية إسرائيلية وجندي يصوّب بندقيته على مجموعة من الفلسطينيين.وبحسب ما نقل موقع شبكة القدس الإخبارية، فإن المعتقل هو الأسير المحرر علاء أبو هشهش.وأشار شهود إلى إأن الحادثة وقعت، فجر اليوم الجمعة، في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين قرب الخليل.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, نادي الفيديو
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, نادي الفيديو

الجيش الإسرائيلي يستخدم معتقلا فلسطينيا كدرع بشري...فيديو

09:39 GMT 10.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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تناقل نشطاء على مواقع التواصل، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يظهراستخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقل فلسطيني كدرع بشري، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
ظهر المعتقل في الفيديو الذي تم تناقله جالسًا على الأرض معصوب العينين وخلفه آليات عسكرية إسرائيلية وجندي يصوّب بندقيته على مجموعة من الفلسطينيين.
وبحسب ما نقل موقع شبكة القدس الإخبارية، فإن المعتقل هو الأسير المحرر علاء أبو هشهش.
وأشار شهود إلى إأن الحادثة وقعت، فجر اليوم الجمعة، في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين قرب الخليل.
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