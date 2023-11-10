https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-يستخدم-معتقلا-فلسطينيا-كدرع-بشريفيديو-1083006390.html
الجيش الإسرائيلي يستخدم معتقلا فلسطينيا كدرع بشري...فيديو
الجيش الإسرائيلي يستخدم معتقلا فلسطينيا كدرع بشري...فيديو
تناقل نشطاء على مواقع التواصل، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يظهراستخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقل فلسطيني كدرع بشري، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T09:39+0000
2023-11-10T09:39+0000
2023-11-10T09:39+0000
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ظهر المعتقل في الفيديو الذي تم تناقله جالسًا على الأرض معصوب العينين وخلفه آليات عسكرية إسرائيلية وجندي يصوّب بندقيته على مجموعة من الفلسطينيين.وبحسب ما نقل موقع شبكة القدس الإخبارية، فإن المعتقل هو الأسير المحرر علاء أبو هشهش.وأشار شهود إلى إأن الحادثة وقعت، فجر اليوم الجمعة، في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين قرب الخليل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, نادي الفيديو
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, نادي الفيديو
الجيش الإسرائيلي يستخدم معتقلا فلسطينيا كدرع بشري...فيديو
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تناقل نشطاء على مواقع التواصل، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يظهراستخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقل فلسطيني كدرع بشري، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
ظهر المعتقل في الفيديو الذي تم تناقله جالسًا على الأرض معصوب العينين وخلفه آليات عسكرية إسرائيلية وجندي يصوّب بندقيته على مجموعة من الفلسطينيين.
وبحسب ما نقل موقع شبكة القدس
الإخبارية، فإن المعتقل هو الأسير المحرر علاء أبو هشهش.
وأشار شهود إلى إأن الحادثة وقعت، فجر اليوم الجمعة، في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين قرب الخليل.