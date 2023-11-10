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الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل ثلاث طائرات مسيرة من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل ثلاث طائرات مسيرة من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن ثلاث طائرات مسيرة اخترقت الأراضي الإسرائيلية قادمة من لبنان. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T15:04+0000
2023-11-10T15:04+0000
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وقال الجيش في بيان نشره في حسابه على منصة "إكس": "منذ قليل اخترقت ثلاث طائرات مسيرة أراضي دولة إسرائيل من لبنان".وأوضح أن الدفاع الجوي الإسرائيلي أسقط مسيرة واحدة، وسقطت اثنتان في المنطقة الشمالية.وختم بالقول إن "الحادث انتهى وجاري التحقيق في تفاصيله".من جانبه، قال "حزب الله" اللبناني، وفق ما أوردته قناة "المنار" التابعة له، إن "المقاومة ‏الإسلامية نفذت هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية"، دون مزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين من الجنوب اللبناني أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على أفراد من قواته العسكرية، شمالي البلاد.وتزامن ذلك مع إعلان عن قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على مواقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين.وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231110/إطلاق-صواريخ-مضادة-للدروع-باتجاه-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-مع-لبنان-1083018182.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل ثلاث طائرات مسيرة من لبنان

15:04 GMT 10.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن ثلاث طائرات مسيرة اخترقت الأراضي الإسرائيلية قادمة من لبنان.
وقال الجيش في بيان نشره في حسابه على منصة "إكس": "منذ قليل اخترقت ثلاث طائرات مسيرة أراضي دولة إسرائيل من لبنان".
وأوضح أن الدفاع الجوي الإسرائيلي أسقط مسيرة واحدة، وسقطت اثنتان في المنطقة الشمالية.
وختم بالقول إن "الحادث انتهى وجاري التحقيق في تفاصيله".
من جانبه، قال "حزب الله" اللبناني، وفق ما أوردته قناة "المنار" التابعة له، إن "المقاومة ‏الإسلامية نفذت هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين من الجنوب اللبناني أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على أفراد من قواته العسكرية، شمالي البلاد.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
13:55 GMT
وتزامن ذلك مع إعلان عن قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على مواقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين.
وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
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