الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل ثلاث طائرات مسيرة من لبنان
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن ثلاث طائرات مسيرة اخترقت الأراضي الإسرائيلية قادمة من لبنان.
وقال الجيش في بيان نشره في حسابه على منصة "إكس": "منذ قليل اخترقت ثلاث طائرات مسيرة أراضي دولة إسرائيل من لبنان".
وأوضح أن الدفاع الجوي الإسرائيلي أسقط مسيرة واحدة، وسقطت اثنتان في المنطقة الشمالية.
وختم بالقول إن "الحادث انتهى وجاري التحقيق في تفاصيله".
לפני זמן קצר שלושה כלי טיס חדרו לשטח מדינת ישראל מלבנון, לוחמי ההגנה האווירית יירטו כלי אחד, שני כלי טיס נוספים נפלו במרחב הצפון, האירוע הסתיים ופרטיו מצויים בבדיקה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 10, 2023
من جانبه، قال "حزب الله" اللبناني، وفق ما أوردته قناة "المنار" التابعة له، إن "المقاومة الإسلامية نفذت هجوماً ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية"، دون مزيد من التفاصيل.
عاجل | المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ هجوماً ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية#حزب_الله pic.twitter.com/IbcqR28OY2— قناة المنار (@TVManar1) November 10, 2023
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين من الجنوب اللبناني أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على أفراد من قواته العسكرية، شمالي البلاد.
وتزامن ذلك مع إعلان عن قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على مواقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين.
وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.