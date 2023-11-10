https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تسلل-ثلاث-طائرات-مسيرة-من-لبنان--1083021556.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل ثلاث طائرات مسيرة من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل ثلاث طائرات مسيرة من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن ثلاث طائرات مسيرة اخترقت الأراضي الإسرائيلية قادمة من لبنان. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T15:04+0000

2023-11-10T15:04+0000

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وقال الجيش في بيان نشره في حسابه على منصة "إكس": "منذ قليل اخترقت ثلاث طائرات مسيرة أراضي دولة إسرائيل من لبنان".وأوضح أن الدفاع الجوي الإسرائيلي أسقط مسيرة واحدة، وسقطت اثنتان في المنطقة الشمالية.وختم بالقول إن "الحادث انتهى وجاري التحقيق في تفاصيله".من جانبه، قال "حزب الله" اللبناني، وفق ما أوردته قناة "المنار" التابعة له، إن "المقاومة ‏الإسلامية نفذت هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية"، دون مزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين من الجنوب اللبناني أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على أفراد من قواته العسكرية، شمالي البلاد.وتزامن ذلك مع إعلان عن قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على مواقع في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين.وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231110/إطلاق-صواريخ-مضادة-للدروع-باتجاه-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-مع-لبنان-1083018182.html

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