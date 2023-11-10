https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-رئيس-منظومة-القنص-وقائدين-عسكريين-في-حماس-فيديو-1083005323.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس منظومة القنص وقائدين عسكريين في "حماس"... فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس منظومة القنص وقائدين عسكريين في "حماس"... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القضاء على اثنين من قادة "حماس"، خلال الـ24 ساعة الماضية، المتورطين في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T08:50+0000

2023-11-10T08:50+0000

2023-11-10T08:50+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، قضت قواتنا على عدد من إرهابيي حماس الذين شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر".وأضاف البيان أنه "تم تصفية المدعو أحمد موسى، قائد سرية نخبة، والمدعو عمر الهندي، قائد فصيلة والذين تحصنا غرب جباليا".وتابع: "لقد كان المدعو أحمد موسى أحد قادة عمليات المداهمة والاقتحام لمواقع إسرائيلية، وخلال الأيام الأخيرة، أدار موسى خطط هجومية ضد قوات جيش الدفاع في منطقة غرب جباليا".ووفقا للبيان، قام الجيش الإسرائيلي بتصفية المدعو محمد كحلوت، رئيس منظومة القنص التابعة للواء الشمالي في "حماس".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر، على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231110/البيت-الأبيض-إسرائيل-وافقت-على-هدنة-لـ-4-ساعات-يوميا-في-غزة-1083002412.html

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