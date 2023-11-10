https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-أسباب-فشل-البحرية-في-توقع-عملية-طوفان-الأقصى-1083013010.html

الجيش الإسرائيلي يكشف أسباب فشل البحرية في توقع عملية "طوفان الأقصى"

الجيش الإسرائيلي يكشف أسباب فشل البحرية في توقع عملية "طوفان الأقصى"

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أسباب فشل قوات البحرية الإسرائيلية في توقّع عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر السابع من الشهر الماضي. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

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وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك أسباب مختلفة لفشل البحرية الإسرائيلية في توقّع عملية "طوفان الأقصى"، على رأسها قلة المعلومات وافتقار الجيش لها في الفترة التي سبقت تلك العملية العسكرية لحركة حماس.وأضاف الموقع الإلكتروني أنه أيضا يضاف إلى ذلك الإغارة الفلسطينية لقوات كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، فجر السابع من الشهر الماضي، والإنقاذ المتأخر للبحرية الإسرائيلية قد وضعت قوات تلك البحرية في موقف صعب، مع بدء عملية "طوفان الأقصى".وفي سياق متصل، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل، مشددًا على أنه "لن يقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه تحت أي مسمى كان، كما حذر من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس".وقال محمود عباس:وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه "لن يقبل بتكرار نكبة عام 1948 أو النزوح في عام 1967، مؤكدًا: "سنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية".ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.

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