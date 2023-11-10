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القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-8-طائرات-حربية-أوكرانية-خلال-أسبوع--عاجل-1083017112.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات حربية أوكرانية خلال أسبوع- عاجل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات حربية أوكرانية خلال أسبوع- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم إسقاط 8 طائرات حربية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على مدار الأسبوع الفائت. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:35+0000
2023-11-10T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأفادت الدفاع في البيان، أن خسائر كييف بلغت خلال الأسبوع الماضي، 505 من العسكريين و18 قطعة من المعدات.وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت دفاعاتنا الجوية خلال أسبوع 32 صاروخ هيمارس و21 صاروخ ستورم شادو وصاروخي نبتون مضاد للسفن و205 طائرات مسيرة وقنبلتي جدام".وعلى اتجاه خيرسون، تم إحباط محاولات إنزال على رأس جسر على الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث هزمت وحدات من الألوية 35 و 36 من مشاة البحرية الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، استسلم 26 جنديا أوكرانيا في هذا الاتجاه خلال الأسبوع.وأكدت الدفاع أن القوات المسلحة الروسية عززت مواقعها على محور كوبيانسك وصدت 18 هجمة للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 710 عسكريا خلال أسبوع.وبيّنت الدفاع أن إجمالي خسائر أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك بلغت أكثر من 800 عسكري بين قتيل وجريح، ودبابة و12 مركبة عسكرية مدرعة و22 سيارة.
https://sputnikarabic.ae/20231110/مجموعة-المركز-الروسية-تحيد-700-جندي-أوكراني-خلال-صد-9-هجمات-في-أسبوع-1083017036.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات حربية أوكرانية خلال أسبوع- عاجل

13:35 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 10.11.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم إسقاط 8 طائرات حربية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على مدار الأسبوع الفائت.
وأفادت الدفاع في البيان، أن خسائر كييف بلغت خلال الأسبوع الماضي، 505 من العسكريين و18 قطعة من المعدات.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت دفاعاتنا الجوية خلال أسبوع 32 صاروخ هيمارس و21 صاروخ ستورم شادو وصاروخي نبتون مضاد للسفن و205 طائرات مسيرة وقنبلتي جدام".
وعلى اتجاه خيرسون، تم إحباط محاولات إنزال على رأس جسر على الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث هزمت وحدات من الألوية 35 و 36 من مشاة البحرية الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، استسلم 26 جنديا أوكرانيا في هذا الاتجاه خلال الأسبوع.

وأضافت الدفاع في البيان: "تم صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية خلال أسبوع على محور كراسني ليمان وخسائر كييف أكثر من 725 عسكريًا وعدد من المعدات العسكرية".

منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة "المركز" الروسية تحيد 700 جندي أوكراني خلال صد 9 هجمات في أسبوع
13:35 GMT
وأكدت الدفاع أن القوات المسلحة الروسية عززت مواقعها على محور كوبيانسك وصدت 18 هجمة للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 710 عسكريا خلال أسبوع.
وبيّنت الدفاع أن إجمالي خسائر أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك بلغت أكثر من 800 عسكري بين قتيل وجريح، ودبابة و12 مركبة عسكرية مدرعة و22 سيارة.
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