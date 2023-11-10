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الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم وأخرى فوق مقاطعة تولا
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر-3-طائرات-مسيرة-حاولت-شن-هجوم-داخل-الأراضي-الروسية-1083000151.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم وأخرى فوق مقاطعة تولا
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم وأخرى فوق مقاطعة تولا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اعتراض طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم، وطائرة مسيرة أخرى فوق مقاطعة تولا الروسية. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T04:32+0000
2023-11-10T04:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية بحسب البيان أن "قوات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية القرم، ودمرت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق أراضي مقاطعة تولا".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم-والبحر-الأسود-1082718647.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم وأخرى فوق مقاطعة تولا

04:32 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 04:39 GMT 10.11.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اعتراض طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم، وطائرة مسيرة أخرى فوق مقاطعة تولا الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
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وأضافت الدفاع الروسية بحسب البيان أن "قوات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية القرم، ودمرت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق أراضي مقاطعة تولا".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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