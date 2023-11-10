https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الأوكرانية-تقصف-محمية-كينبورن-الطبيعية-بالقذائف-الفوسفورية-1083006262.html

القوات الأوكرانية تقصف محمية كينبورن الطبيعية بالقذائف الفوسفورية

القوات الأوكرانية تقصف محمية كينبورن الطبيعية بالقذائف الفوسفورية

صرّح جندي من لواء استطلاع "دنيبر" الروسي بأن الجيش الأوكراني يستهدف المحمية الطبيعية في منطقة كينبورن سبيت بقذائف مملوءة بالفوسفور الأبيض، كما تستخدم قوات نظام... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T09:29+0000

2023-11-10T09:29+0000

2023-11-10T09:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال لوكالة "سبوتنيك": "الفوسفور. لقد أحرقوا بالفوسفور. هذا في منطقة كينبورن سبيت. غالبًا ما يحرقون الغابة، حتى يتمكنوا بعد ذلك من ضربنا بالمدفعية. ويحدث أنهم يلقون الفوسفور، ويطلقون النار من المدفعية. إنهم يحرقون الكثير من المساحات. كانت هناك محمية طبيعية".ويعتقد المقاتل أنه بسبب استخدام الجيش الأوكراني للفوسفور، فإن المحمية والحيوانات الموجودة فيها تتعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها.وخلص العسكري إلى القول: "نعم. (ضربوا) بالفسفور والولاعات (لحرق الغابة) وكل ما في وسعهم. والذخائر العنقودية".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري