https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الأوكرانية-تقصف-محمية-كينبورن-الطبيعية-بالقذائف-الفوسفورية-1083006262.html
القوات الأوكرانية تقصف محمية كينبورن الطبيعية بالقذائف الفوسفورية
القوات الأوكرانية تقصف محمية كينبورن الطبيعية بالقذائف الفوسفورية
صرّح جندي من لواء استطلاع "دنيبر" الروسي بأن الجيش الأوكراني يستهدف المحمية الطبيعية في منطقة كينبورن سبيت بقذائف مملوءة بالفوسفور الأبيض، كما تستخدم قوات نظام... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T09:29+0000
2023-11-10T09:29+0000
2023-11-10T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "الفوسفور. لقد أحرقوا بالفوسفور. هذا في منطقة كينبورن سبيت. غالبًا ما يحرقون الغابة، حتى يتمكنوا بعد ذلك من ضربنا بالمدفعية. ويحدث أنهم يلقون الفوسفور، ويطلقون النار من المدفعية. إنهم يحرقون الكثير من المساحات. كانت هناك محمية طبيعية".ويعتقد المقاتل أنه بسبب استخدام الجيش الأوكراني للفوسفور، فإن المحمية والحيوانات الموجودة فيها تتعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها.وخلص العسكري إلى القول: "نعم. (ضربوا) بالفسفور والولاعات (لحرق الغابة) وكل ما في وسعهم. والذخائر العنقودية".
https://sputnikarabic.ae/20231110/استسلام-4-جنود-أوكرانيين-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-على-قطاع-في-زابوروجيه-فيديو-1083004149.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الأوكرانية تقصف محمية كينبورن الطبيعية بالقذائف الفوسفورية
09:29 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
صرّح جندي من لواء استطلاع "دنيبر" الروسي بأن الجيش الأوكراني يستهدف المحمية الطبيعية في منطقة كينبورن سبيت بقذائف مملوءة بالفوسفور الأبيض، كما تستخدم قوات نظام كييف الذخائر العنقودية هناك.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الفوسفور. لقد أحرقوا بالفوسفور. هذا في منطقة كينبورن سبيت. غالبًا ما يحرقون الغابة، حتى يتمكنوا بعد ذلك من ضربنا بالمدفعية. ويحدث أنهم يلقون الفوسفور، ويطلقون النار من المدفعية. إنهم يحرقون الكثير من المساحات. كانت هناك محمية طبيعية".
ويعتقد المقاتل أنه بسبب استخدام الجيش الأوكراني للفوسفور، فإن المحمية والحيوانات الموجودة فيها تتعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها.
وخلص العسكري إلى القول: "نعم. (ضربوا) بالفسفور والولاعات (لحرق الغابة) وكل ما في وسعهم. والذخائر العنقودية".