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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الأوكرانية-تقصف-محمية-كينبورن-الطبيعية-بالقذائف-الفوسفورية-1083006262.html
القوات الأوكرانية تقصف محمية كينبورن الطبيعية بالقذائف الفوسفورية
القوات الأوكرانية تقصف محمية كينبورن الطبيعية بالقذائف الفوسفورية
صرّح جندي من لواء استطلاع "دنيبر" الروسي بأن الجيش الأوكراني يستهدف المحمية الطبيعية في منطقة كينبورن سبيت بقذائف مملوءة بالفوسفور الأبيض، كما تستخدم قوات نظام... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T09:29+0000
2023-11-10T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "الفوسفور. لقد أحرقوا بالفوسفور. هذا في منطقة كينبورن سبيت. غالبًا ما يحرقون الغابة، حتى يتمكنوا بعد ذلك من ضربنا بالمدفعية. ويحدث أنهم يلقون الفوسفور، ويطلقون النار من المدفعية. إنهم يحرقون الكثير من المساحات. كانت هناك محمية طبيعية".ويعتقد المقاتل أنه بسبب استخدام الجيش الأوكراني للفوسفور، فإن المحمية والحيوانات الموجودة فيها تتعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها.وخلص العسكري إلى القول: "نعم. (ضربوا) بالفسفور والولاعات (لحرق الغابة) وكل ما في وسعهم. والذخائر العنقودية".
https://sputnikarabic.ae/20231110/استسلام-4-جنود-أوكرانيين-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-على-قطاع-في-زابوروجيه-فيديو-1083004149.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تقصف محمية كينبورن الطبيعية بالقذائف الفوسفورية

09:29 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 10.11.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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صرّح جندي من لواء استطلاع "دنيبر" الروسي بأن الجيش الأوكراني يستهدف المحمية الطبيعية في منطقة كينبورن سبيت بقذائف مملوءة بالفوسفور الأبيض، كما تستخدم قوات نظام كييف الذخائر العنقودية هناك.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الفوسفور. لقد أحرقوا بالفوسفور. هذا في منطقة كينبورن سبيت. غالبًا ما يحرقون الغابة، حتى يتمكنوا بعد ذلك من ضربنا بالمدفعية. ويحدث أنهم يلقون الفوسفور، ويطلقون النار من المدفعية. إنهم يحرقون الكثير من المساحات. كانت هناك محمية طبيعية".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
08:18 GMT
ويعتقد المقاتل أنه بسبب استخدام الجيش الأوكراني للفوسفور، فإن المحمية والحيوانات الموجودة فيها تتعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها.
وخلص العسكري إلى القول: "نعم. (ضربوا) بالفسفور والولاعات (لحرق الغابة) وكل ما في وسعهم. والذخائر العنقودية".
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