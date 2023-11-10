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القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-وخطوط-متقدمة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1083017459.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد ثلاث هجمات على اتجاه جنوب دونيتسك وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر كييف أكثر من 800 جندي. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:37+0000
2023-11-10T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في البيان اليومي، اليوم الجمعة: "على اتجاه جنوب دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت أيضًا ثلاث هجمات للعدو".وأضافت الوزارة: "بلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 800 قتيل وجريح عسكري، ودبابة و12 مركبة قتالية مدرعة و22 مركبة. وخلال القتال، تم ضرب ثماني مدافع ميدانية ومركبة قتالية".بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بوغاتير في جمهورية دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 127.شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديوشاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231110/لحظة-قيام-مسيرة-روسية-بصدم-أخرى-أوكرانية-وإسقاطها-فيديو--1083014727.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك

13:37 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 13:55 GMT 10.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد ثلاث هجمات على اتجاه جنوب دونيتسك وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر كييف أكثر من 800 جندي.
وقالت الوزارة في البيان اليومي، اليوم الجمعة: "على اتجاه جنوب دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت أيضًا ثلاث هجمات للعدو".
تجدر الإشارة إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية أصابت وحدات من اللواء الجوي التاسع والسبعين، وألوية المشاة الآلية رقم 58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي رقم 105 و128 في مناطق نوفوميخيلوفكا، وستارومايورسكي، وأوروجايني في جمهورية دونيتسك وبريوتني في مقاطعة زابوروجيه.
مسيرة روسية تدمر أخرى أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
12:52 GMT
وأضافت الوزارة: "بلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 800 قتيل وجريح عسكري، ودبابة و12 مركبة قتالية مدرعة و22 مركبة. وخلال القتال، تم ضرب ثماني مدافع ميدانية ومركبة قتالية".
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بوغاتير في جمهورية دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 127.
شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
شاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
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