https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-وخطوط-متقدمة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1083017459.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد ثلاث هجمات على اتجاه جنوب دونيتسك وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر كييف أكثر من 800 جندي. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:37+0000
2023-11-10T13:37+0000
2023-11-10T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في البيان اليومي، اليوم الجمعة: "على اتجاه جنوب دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت أيضًا ثلاث هجمات للعدو".وأضافت الوزارة: "بلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 800 قتيل وجريح عسكري، ودبابة و12 مركبة قتالية مدرعة و22 مركبة. وخلال القتال، تم ضرب ثماني مدافع ميدانية ومركبة قتالية".بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بوغاتير في جمهورية دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 127.شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديوشاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231110/لحظة-قيام-مسيرة-روسية-بصدم-أخرى-أوكرانية-وإسقاطها-فيديو--1083014727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
13:37 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 13:55 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد ثلاث هجمات على اتجاه جنوب دونيتسك وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر كييف أكثر من 800 جندي.
وقالت الوزارة في البيان اليومي
، اليوم الجمعة: "على اتجاه جنوب دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت أيضًا ثلاث هجمات للعدو".
تجدر الإشارة إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية أصابت وحدات من اللواء الجوي التاسع والسبعين، وألوية المشاة الآلية رقم 58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ألوية الدفاع الأرضي رقم 105 و128 في مناطق نوفوميخيلوفكا، وستارومايورسكي، وأوروجايني في جمهورية دونيتسك وبريوتني في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت الوزارة: "بلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 800 قتيل وجريح عسكري، ودبابة و12 مركبة قتالية مدرعة و22 مركبة. وخلال القتال، تم ضرب ثماني مدافع ميدانية ومركبة قتالية".
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بوغاتير في جمهورية دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 127.