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https://sputnikarabic.ae/20231110/المشفى-الإندونيسي-في-غزة-يخرج-عن-الخدمة-بسبب-القصف-وانقطاع-الإمدادات-فيديو-1083024804.html
المستشفى الإندونيسي في غزة يخرج عن الخدمة بسبب القصف وانقطاع الإمدادات... فيديو
المستشفى الإندونيسي في غزة يخرج عن الخدمة بسبب القصف وانقطاع الإمدادات... فيديو
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، بتوقف المستشفى الإندونيسي في غزة عن الخدمة بشكل كامل جراء انقطاع إمدادات الطاقة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T17:57+0000
2023-11-10T17:58+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي
طوفان الأقصى
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وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع لقصف محيط المستشفى الإندونيسي في غزة، ما أدى لانقطاع الإمدادات عنه وخروجه عن الخدمة.وصرّحت وزارة الخارجية الإندونيسية، يوم الجمعة الماضي، بوقوع انفجارات حول المستشفى الإندونيسي في ليل الخميس، ما تسبب بأضرار في أجزاء من المستشفى الواقع في الطرف الشمالي من قطاع غزة.قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، يوم الأربعاء الماضي، إن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف أو نقص الوقود والكهرباء.ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الوزيرة قولها، في مؤتمر صحفي، أن "18 مستشفى من أصل 35 في غزة تم تعطيلها".من جهته، قال مروان الجيلاني، مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في المؤتمر نفسه، أن وزارة الصحة فقدت الاتصال بالكامل مع الأطقم الطبية في مستشفى القدس، في منطقة تل الهوى نتيجة القصف الإسرائيلي.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, القصف الإسرائيلي, طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة, القصف الإسرائيلي, طوفان الأقصى

المستشفى الإندونيسي في غزة يخرج عن الخدمة بسبب القصف وانقطاع الإمدادات... فيديو

17:57 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 17:58 GMT 10.11.2023)
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Photo
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أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، بتوقف المستشفى الإندونيسي في غزة عن الخدمة بشكل كامل جراء انقطاع إمدادات الطاقة.
وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع لقصف محيط المستشفى الإندونيسي في غزة، ما أدى لانقطاع الإمدادات عنه وخروجه عن الخدمة.
وصرّحت وزارة الخارجية الإندونيسية، يوم الجمعة الماضي، بوقوع انفجارات حول المستشفى الإندونيسي في ليل الخميس، ما تسبب بأضرار في أجزاء من المستشفى الواقع في الطرف الشمالي من قطاع غزة.
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، يوم الأربعاء الماضي، إن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف أو نقص الوقود والكهرباء.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الوزيرة قولها، في مؤتمر صحفي، أن "18 مستشفى من أصل 35 في غزة تم تعطيلها".
من جهته، قال مروان الجيلاني، مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في المؤتمر نفسه، أن وزارة الصحة فقدت الاتصال بالكامل مع الأطقم الطبية في مستشفى القدس، في منطقة تل الهوى نتيجة القصف الإسرائيلي.
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