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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الهدية-الأمريكية-لم-تنقذ-دبابات-نظام-كييف-فيديو-1083000926.html
"الهدية الأمريكية" لم تنقذ دبابات نظام كييف... فيديو
"الهدية الأمريكية" لم تنقذ دبابات نظام كييف... فيديو
بدأت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بتجهيز دبابات "تي-72" الموروثة من الجيش السوفيتي بمعدات هندسية أمريكية. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T06:04+0000
2023-11-10T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر مركبة مجنزرة من طراز "آ بي في" مزودة بشباك ألغام TWMP أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية لكييف.تعلق قيادة القوات المسلحة الأوكرانية آمالًا كبيرة على توريد المركبات الهندسية الهجومية "M1150 ABV" التي تم تطويرهاعلى منصة M1 "أبرامز"، والتي تريد من خلالها تعويض الخسائر التي تكبدتها في الصيف في معدات ذات غرض مماثل.وجهزت أبرامز من دون مدفع 120 ملم، ليس فقط بشباك الألغام، ولكن أيضًا بأنظمة صاروخية مصممة لعمل ممرات في حقول الألغام. السلاح المستخدم هو مدفع رشاش M2 عيار 12.7 ملم، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".وكانت العينات التي استخدمتها الولايات المتحدة، خاصة أثناء القتال في أفغانستان، ذات حماية ديناميكية. النموذج الذي يظهر في الفيديو ليس مزود بهذا الدرع "التفاعلي".
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رصد عسكري
رصد عسكري

"الهدية الأمريكية" لم تنقذ دبابات نظام كييف... فيديو

06:04 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 06:05 GMT 10.11.2023)
© AFP 2023 / William Westدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / William West
تابعنا عبرTelegramNabd
بدأت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بتجهيز دبابات "تي-72" الموروثة من الجيش السوفيتي بمعدات هندسية أمريكية.
تم نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر مركبة مجنزرة من طراز "آ بي في" مزودة بشباك ألغام TWMP أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية لكييف.
تعلق قيادة القوات المسلحة الأوكرانية آمالًا كبيرة على توريد المركبات الهندسية الهجومية "M1150 ABV" التي تم تطويرهاعلى منصة M1 "أبرامز"، والتي تريد من خلالها تعويض الخسائر التي تكبدتها في الصيف في معدات ذات غرض مماثل.
وجهزت أبرامز من دون مدفع 120 ملم، ليس فقط بشباك الألغام، ولكن أيضًا بأنظمة صاروخية مصممة لعمل ممرات في حقول الألغام. السلاح المستخدم هو مدفع رشاش M2 عيار 12.7 ملم، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
وكانت العينات التي استخدمتها الولايات المتحدة، خاصة أثناء القتال في أفغانستان، ذات حماية ديناميكية. النموذج الذي يظهر في الفيديو ليس مزود بهذا الدرع "التفاعلي".
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