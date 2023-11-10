https://sputnikarabic.ae/20231110/الولايات-المتحدة-تعيد-إلى-إسرائيل-عشرات-الآلاف-من-القذائف-التي-نقلتها-إلى-أوكرانيا-1083023306.html
الولايات المتحدة تعيد إلى إسرائيل عشرات الآلاف من القذائف التي نقلتها إلى أوكرانيا
الولايات المتحدة تعيد إلى إسرائيل عشرات الآلاف من القذائف التي نقلتها إلى أوكرانيا
قالت صحيفة إسرائيلية إن الولايات المتحدة أعادت أمس الخميس، عشرات الآلاف من قذائف المدفعية بعدما كانت قد نقلتها من إسرائيل إلى أوكرانيا بهدف استخدامها في... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T16:29+0000
2023-11-10T16:29+0000
2023-11-10T16:29+0000
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وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سفينة أمريكية أنهت أمس تفريغ عشرات الآلاف من القذائف من عيار 155 ملم وهي مخصصة للقتال في غزة وكذلك في لبنان حيث يستخدمها سلاح المدفعية في الرد على مصادر النيران، خاصة بعد الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات.وتابعت الصحيفة: "مع استلام القذائف، تكون وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قد استكملا استيعاب وتفريغ سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في نحو 170 حاوية. وتم تحميل المعدات على مئات الشاحنات ونقلها إلى الوحدات القتالية".وأوضحت أنه بداية العام، أخرج الجيش الأمريكي الأسلحة المخزنة في إسرائيل، وهي جزء من مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر، والتي أتاحت الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي الوصول إليها في حالات الطوارئ. وتم إرسال القذائف إلى أوكرانيا لمساعدتها في التعامل مع النقص في هذا النوع من الذخيرة.وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل رفضت باستمرار منذ بداية الصراع في أوكرانيا تزويد كييف بالأسلحة تجنبا للإضرار بعلاقاتها مع روسيا، فضلا عن الحفاظ على "ميزان القوى" في محور سوريا والقتال ضد "التموضع الإيراني"هناك.وأضافت أن إعادة القذائف جزء من الدعم الأمريكي لإسرائيل وخطوة الردع غير المسبوقة، لافتة إلى أنه في بداية الأسبوع، أُعلن أن الولايات المتحدة أرسلت غواصة نووية إلى الشرق الأوسط، وهي رسالة موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، كجزء من محاولة إدارة بايدن منع صراع أوسع نطاقا نتيجة للحرب بين إسرائيل و"حماس". وفي الشهر الماضي، وصلت حاملتا طائرات أمريكيتان إلى المنطقة.وبحسب الصحيفة، حتى الآن، وصلت إلى إسرائيل 123 طائرة شحن و7 سفن محملة بأكثر من 7000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، لضمان استمرار العمليات القتالية من أجل تحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي.ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة، على خلفية امتناع الجيش الإسرائيلي عن إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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https://sputnikarabic.ae/20231105/البيت-الأبيض-إجلاء-أكثر-من-300-أمريكي-من-قطاع-غزة-1082845520.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, حركة حماس
الولايات المتحدة تعيد إلى إسرائيل عشرات الآلاف من القذائف التي نقلتها إلى أوكرانيا
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قالت صحيفة إسرائيلية إن الولايات المتحدة أعادت أمس الخميس، عشرات الآلاف من قذائف المدفعية بعدما كانت قد نقلتها من إسرائيل إلى أوكرانيا بهدف استخدامها في المعارك هناك.
وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سفينة أمريكية أنهت أمس تفريغ عشرات الآلاف من القذائف من عيار 155 ملم وهي مخصصة للقتال في غزة وكذلك في لبنان حيث يستخدمها سلاح المدفعية في الرد على مصادر النيران، خاصة بعد الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات.
وتابعت الصحيفة
: "مع استلام القذائف، تكون وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قد استكملا استيعاب وتفريغ سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في نحو 170 حاوية. وتم تحميل المعدات على مئات الشاحنات ونقلها إلى الوحدات القتالية".
وأوضحت أنه بداية العام، أخرج الجيش الأمريكي الأسلحة المخزنة في إسرائيل، وهي جزء من مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر، والتي أتاحت الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي الوصول إليها في حالات الطوارئ. وتم إرسال القذائف إلى أوكرانيا لمساعدتها في التعامل مع النقص في هذا النوع من الذخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل رفضت باستمرار منذ بداية الصراع في أوكرانيا تزويد كييف بالأسلحة تجنبا للإضرار بعلاقاتها مع روسيا، فضلا عن الحفاظ على "ميزان القوى" في محور سوريا والقتال ضد "التموضع الإيراني"هناك.
وأضافت أن إعادة القذائف جزء من الدعم الأمريكي لإسرائيل وخطوة الردع غير المسبوقة، لافتة إلى أنه في بداية الأسبوع، أُعلن أن الولايات المتحدة أرسلت غواصة نووية
إلى الشرق الأوسط، وهي رسالة موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين، كجزء من محاولة إدارة بايدن منع صراع أوسع نطاقا نتيجة للحرب بين إسرائيل و"حماس". وفي الشهر الماضي، وصلت حاملتا طائرات أمريكيتان إلى المنطقة.
وبحسب الصحيفة، حتى الآن، وصلت إلى إسرائيل 123 طائرة شحن و7 سفن محملة بأكثر من 7000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، لضمان استمرار العمليات القتالية من أجل تحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي.
ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة، على خلفية امتناع الجيش الإسرائيلي عن إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي.
وأعلنت إسرائيل
، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.