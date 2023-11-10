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https://sputnikarabic.ae/20231110/برلماني-روسي-الولايات-المتحدة-هي-الشريك-الكامل-في-صراع-الشرق-الأوسط-1083022302.html
برلماني روسي: الولايات المتحدة هي المشارك الكامل في صراع الشرق الأوسط
برلماني روسي: الولايات المتحدة هي المشارك الكامل في صراع الشرق الأوسط
قال عضو لجنة الأمن في مجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، لـ"سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة يمكن اعتبارها بحق مشاركا كاملا في الصراع بين إسرائيل وفلسطين. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T15:37+0000
2023-11-10T15:38+0000
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وأفاد البرلماني: "من الواضح الآن أن الصراع بين إسرائيل وفلسطين قد تحول إلى صراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين. لم تكن إسرائيل قادرة على التصرف بقسوة ووحشية لولا حاملات الطائرات والغواصات الأمريكية في المنطقة، مما يدل على أن واشنطن ستدخل على الفور في مواجهة مع أي دولة تجرؤ على دعم فلسطين".وأكّد شخاغوشيف:" ألاحظ أن القواعد العسكرية الأمريكية في هذه البلدان قد تكون في خطر، وقد تتعرض للهجوم أو حتى التدمير".وحذر دبلوماسيون أمريكيون البيت الأبيض، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة تفقد ثقة العالم العربي بسبب الدعم النشط للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.تحذيرات الدبلوماسيين جاءت من خلال برقية تم إرسالها من سفارة الولايات المتحدة في سلطنة عمان، إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.بحسب ما نشرت "سي إن إن"، فإن البرقية تحذر من أن الدعم الأمريكي القوي لتصرفات إسرائيل يُنظر إليه على أنه "مسؤولية مادية ومعنوية ويتم اعتباره جرائم حرب محتملة".
https://sputnikarabic.ae/20231110/واشنطن-تحذر-من-طول-الحرب-على-غزة-وتدعو-إسرائيل-لتقليص-أهدافها-1083020993.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

برلماني روسي: الولايات المتحدة هي المشارك الكامل في صراع الشرق الأوسط

15:37 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 15:38 GMT 10.11.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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قال عضو لجنة الأمن في مجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، لـ"سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة يمكن اعتبارها بحق مشاركا كاملا في الصراع بين إسرائيل وفلسطين.
وأفاد البرلماني: "من الواضح الآن أن الصراع بين إسرائيل وفلسطين قد تحول إلى صراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين. لم تكن إسرائيل قادرة على التصرف بقسوة ووحشية لولا حاملات الطائرات والغواصات الأمريكية في المنطقة، مما يدل على أن واشنطن ستدخل على الفور في مواجهة مع أي دولة تجرؤ على دعم فلسطين".

وأشار شخاغوشيف إلى أن نتيجة لذلك، قد يكون هناك انقسام خطير بين الدول العربية وواشنطن.

وأكّد شخاغوشيف:" ألاحظ أن القواعد العسكرية الأمريكية في هذه البلدان قد تكون في خطر، وقد تتعرض للهجوم أو حتى التدمير".
واشنطن تحذر من طول الحرب على غزة وتدعو إسرائيل لتقليص أهدافها - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
راديو
واشنطن تحذر من طول الحرب على غزة وتدعو إسرائيل لتقليص أهدافها
15:00 GMT
وحذر دبلوماسيون أمريكيون البيت الأبيض، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة تفقد ثقة العالم العربي بسبب الدعم النشط للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.
تحذيرات الدبلوماسيين جاءت من خلال برقية تم إرسالها من سفارة الولايات المتحدة في سلطنة عمان، إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
بحسب ما نشرت "سي إن إن"، فإن البرقية تحذر من أن الدعم الأمريكي القوي لتصرفات إسرائيل يُنظر إليه على أنه "مسؤولية مادية ومعنوية ويتم اعتباره جرائم حرب محتملة".
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