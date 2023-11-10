https://sputnikarabic.ae/20231110/بعنوان-شراكة-مثمرة-انطلاق-فعاليات-القمة-السعودية-الأفريقية-في-الرياض-1083009007.html

بعنوان "شراكة مثمرة"... انطلاق فعاليات القمة السعودية الأفريقية في الرياض

بعنوان "شراكة مثمرة"... انطلاق فعاليات القمة السعودية الأفريقية في الرياض

تنطلق، اليوم الجمعة، أعمال القمة السعودية الأفريقية المقرر عقدها في الرياض تحت عنوان "شراكة مثمرة" بمشاركة قادة وزعماء أفريقيا. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب صحيفة "سبق"، تبحث القمة سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة.وتتطلع المملكة لأن تعزز القمة السعودية - الأفريقية الأولى، الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول مبتكرة تساعد دول القارة الأفريقية على استغلال ثرواتها ومقدراتها الذاتية.وتأمل السعودية تعظيم الأثر الإيجابي لاستثماراتها ومشاريعها التنموية في الدول الأفريقية على اقتصاد ومجتمعات هذه الدول، ويسهم في خفض نسبة البطالة والفقر.ووفقا للصحيفة، تسعى المملكة إلى تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية ونقلها إلى آفاق أرحب والتأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.يشار إلى أن السعودية والدول الأفريقية لها علاقات اقتصادية بلغ حجم تبادلها التجاري لعام 2023، (74.735) مليار ريال سعودي، مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال، وشملت (منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتها، أسمدة، منتجات كيماوية عضوية، منتجات كيماوية غير عضوية).فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال، وشملت (منتجات معدنية، نحاس ومصنوعاته، حيوانات حية، فواكه، بن وشاي وبهارات وتوابل).ونظرًا لاهتمام المملكة الخاص بالقارة الأفريقية، بلغ إجمالي استثماراتها فيها خلال الأعوام الـ 10 الأخيرة 49.5 مليار ريال، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 شركة تعمل في مجالات (الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية).

https://sputnikarabic.ae/20230906/المملكة-تسير-نحو-رؤية-2030-أسرع-مما-رسم-لها-خبير-يوضح-أهمية-المراكز-اللوجستية-في-السعودية-1080762991.html

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