https://sputnikarabic.ae/20231110/بوتين-يزور-مقر-قيادة-المنطقة-العسكرية-الجنوبية-في-روستوف-على-الدون-1082999072.html
بوتين يزور مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على الدون
بوتين يزور مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على الدون
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجه إلى روستوف على الدون، عقب زيارته لكازاخستان،... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T00:19+0000
2023-11-10T00:19+0000
2023-11-10T00:39+0000
فلاديمير بوتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف إن "فلاديمير بوتين توجه إلى روستوف عقب زيارته الرسمية إلى أستانا، وزار مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية".وأضاف بيسكوف أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان، فاليري غيراسيموف، وقادة عسكريين آخرين رافقوا الرئيس خلال زيارته إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.وبحسب بيسكوف، فقد اطلع بوتين على أنواع جديدة من المعدات العسكرية الروسية، وتلقى تقارير عن التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231025/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-وقيادة-القوات-الشرقية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1082427705.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يزور مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على الدون
00:19 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 00:39 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجه إلى روستوف على الدون، عقب زيارته لكازاخستان، لزيارة مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيسكوف إن "فلاديمير بوتين توجه إلى روستوف عقب زيارته الرسمية إلى أستانا، وزار مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية".
وأضاف بيسكوف أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان، فاليري غيراسيموف، وقادة عسكريين آخرين رافقوا الرئيس خلال زيارته إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
وبحسب بيسكوف، فقد اطلع بوتين على أنواع جديدة من المعدات العسكرية الروسية، وتلقى تقارير عن التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.