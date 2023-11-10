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https://sputnikarabic.ae/20231110/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-استمرار-قصف-غزة-وأنباء-عن-مباحثات-لوقف-إطلاق-النار-صور-وفيديو-1082998488.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو
لليوم الخامس والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T06:21+0000
2023-11-10T06:25+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو

06:21 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 06:25 GMT 10.11.2023)
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يتبع
لليوم الخامس والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع جراء الهجمات الإسرائيلية.
ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرتها على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول:
"بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية". مشيرا إلى أن "كل المدنيين متورطين في دعم حماس داخل القطاع"، ودعوة برلماني آخر إلى "قتل قادة حماس في السجون والضفة".
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 10 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في معارك شمال قطاع غزة
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في معارك شمال قطاع غزة
04:10 GMT
03:23 GMT 10.11.2023
متحدث باسم معبر رفح: 594 شخصا يحملون جنسيات أجنبية يغادرون قطاع غزة اليوم
أكد المتحدث باسم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، لـ "سبوتنيك" استعداد 594 شخصا ممن يحملون جنسيات أجنبية لمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الجمعة.
ووفقا للمتحدث، فإن 594 شخصا ممن يحملون جنسيات أجنبية بينهم 85 شخصا يحملون الجنسية الروسية، سيغادرون قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الجمعة.
02:50 GMT 10.11.2023
دمار سيارة إسعاف عقب استهداف طيران الإسرائيلي لمحيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة
02:21 GMT 10.11.2023
الطوارئ الروسية: إرسال طائرة محملة بـ25 طنا من المساعدات إلى مصر لنقلها لسكان قطاع غزة
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إرسال طائرة نقل محملة بـ25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر لشحنها إلى سكان قطاع غزة.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إرسال 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة... لقد أقلعت طائرة من طراز إل-76 تابعة للوزارة من مطار كازان، وسيتم تسليم شحنة المساعدات الإنسانية في جمهورية مصر العربية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، وهم بدورهم سيقومون بنقلها إلى سكان قطاع غزة".
وأوضحت الوزارة أن قرار إرسال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة جاء بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبتكليف من وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف.
02:11 GMT 10.11.2023
فلسطين تقدر موقف غوتيريش حول الحرب في غزة لكنها تحتاج إلى تدفق المزيد من المساعدات
قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن فلسطين تقدر موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الحرب في غزة، ومع ذلك، فإن المساعدات غير كافية.
وقال منصور، لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقدر موقف الأمين العام، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. الآن. والذي قال أيضًا إن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال ويجب أن يتم إيقاف هذه الجريمة. نحن نقدر هذه التصريحات"،
وأضاف منصور: "كما اقترح الأمين العام، بناءً على نطاق لا يقل عن 100 شاحنة يوميًا، نحتاج إلى المزيد من ذلك، ولكن الحد الأدنى لذلك".
وصرح المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد يوم الخميس بأن 100 شاحنة تحمل مساعدات قادرة على الوصول إلى غزة يوميًا. ومع ذلك، فإن تدفق المساعدات يلبي فقط "الحد الأدنى لاحتياجات" السكان.
02:01 GMT 10.11.2023
أكثر من 80 شخصا يحملون الجنسية الروسية يغادرون قطاع غزة عبر معبر رفح
أفادت مصادر فلسطينية، بأن أكثر من 80 شخصا يحملون الجنسية الروسية يستعدون لمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الجمعة.
وذكر موقع "رفح نيوز أونلاين" نقلا عن بيانات الهيئة العامة للمعابر في قطاع غزة أن 85 شخصا ممن يحملون الجنسية الروسية من المقرر أن يعبروا معبر رفح اليوم نحو الأراضي المصرية.
01:50 GMT 10.11.2023
قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي طال عددا من المستشفيات في قطاع غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الجيش الإسرائيلي قصف فجر اليوم الجمعة عددا من المستشفيات في قطاع غزة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث تتواجد خيام للنازحين، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.
وأشارت الوكالة إلى استهداف محيط مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافق المستشفى، كما طال القصف الإسرائيلي محيط مستشفى الإندونيسي الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين، الأمر الذي تسبب في مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
وبحسب الوكالة، فقد تسبب القصف في أضرار جسيمة ببعض مرافق مستشفى الإندونيسي.
وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مسعف متطوع وخروج سيارتي إسعاف الهلال الأحمر عن الخدمة جراء استهداف القوات الإسرائيلية محيط مستشفى العودة شمال غزة.
01:18 GMT 10.11.2023
وكالة الأنباء الفلسطينية: القوات الإسرائيلية استهدفت فجر اليوم المستشفيات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة
01:06 GMT 10.11.2023
إعلام فلسطيني: تنفيذ الطيران الإسرائيلي لحزام ناري في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة
01:05 GMT 10.11.2023
إعلام فلسطيني: استهداف جديد لمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
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