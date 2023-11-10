تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو

فلسطين تقدر موقف غوتيريش حول الحرب في غزة لكنها تحتاج إلى تدفق المزيد من المساعدات

قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن فلسطين تقدر موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الحرب في غزة، ومع ذلك، فإن المساعدات غير كافية.

وقال منصور، لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقدر موقف الأمين العام، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. الآن. والذي قال أيضًا إن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال ويجب أن يتم إيقاف هذه الجريمة. نحن نقدر هذه التصريحات"،

وأضاف منصور: "كما اقترح الأمين العام، بناءً على نطاق لا يقل عن 100 شاحنة يوميًا، نحتاج إلى المزيد من ذلك، ولكن الحد الأدنى لذلك".

وصرح المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد يوم الخميس بأن 100 شاحنة تحمل مساعدات قادرة على الوصول إلى غزة يوميًا. ومع ذلك، فإن تدفق المساعدات يلبي فقط "الحد الأدنى لاحتياجات" السكان.