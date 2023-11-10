https://sputnikarabic.ae/20231110/تقرير-يكشف-تحذير-البيت-الأبيض-من-غضب-عربي-تجاه-الولايات-المتحدة-1083007089.html
تقرير يكشف تحذير البيت الأبيض من غضب عربي تجاه الولايات المتحدة
تقرير يكشف تحذير البيت الأبيض من غضب عربي تجاه الولايات المتحدة
حذر دبلوماسيون أمريكيون البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة تفقد ثقة العالم العربي بسبب الدعم النشط للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T10:11+0000
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تحذيرات الدبلوماسيين جاءت من خلال برقية تم إرسالها من سفارة الولايات المتحدة في سلطنة عمان، إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.وكتب البرقية ثاني أعلى شخص في السفارة الأمريكية في مسقط، مسلطا الضوء على القلق العميق بين المسؤولين الأميركيين بشأن الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة، والذي اندلع بعد وقت قصير من شن إسرائيل عملياتها ضد "حماس"، في أعقاب الهجمات التي نفذتها الجماعة المسلحة في إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-عشرات-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-من-بينهم-عناصر-تابعة-لـحماس-1083006554.html
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العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
تقرير يكشف تحذير البيت الأبيض من غضب عربي تجاه الولايات المتحدة
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حذر دبلوماسيون أمريكيون البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة تفقد ثقة العالم العربي بسبب الدعم النشط للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.
تحذيرات الدبلوماسيين جاءت من خلال برقية تم إرسالها من سفارة الولايات المتحدة في سلطنة عمان، إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
بحسب ما نشرت "سي إن إن"، فإن البرقية تحذر من أن الدعم الأمريكي القوي لتصرفات إسرائيل يُنظر إليه على أنه "مسؤولية مادية ومعنوية ويتم اعتباره جرائم حرب محتملة".
وكتب البرقية
ثاني أعلى شخص في السفارة الأمريكية في مسقط، مسلطا الضوء على القلق العميق بين المسؤولين الأميركيين بشأن الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة، والذي اندلع بعد وقت قصير من شن إسرائيل عملياتها ضد "حماس"، في أعقاب الهجمات التي نفذتها الجماعة المسلحة في إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"
على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.