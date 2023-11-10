https://sputnikarabic.ae/20231110/تنذر-بأمراض-خطيرةطبيب-يحذر-من-آلام-الظهر-1083009539.html
"تنذر بأمراض خطيرة"...طبيب يحذر من آلام الظهر
"تنذر بأمراض خطيرة"...طبيب يحذر من آلام الظهر
حذر طبيب روسي من أمراض الظهر التي تنذر بتعرض الشخص لأمراض خطيرة، منوهًا بضرورة مراجعة الطبيب. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T11:20+0000
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نصح الطبيب الروسي أندريه كوندراخين، بضرورة التعامل مع آلام الظهر بعناية، ناصحًا بالحصول على استشارة طبية في حال لم تختف الآلام في غضون 24 ساعة .وأشار الطبيب إلى أن أمراض الكلى أو المعدة أو القلب يمكن أن تسبب آلاما في الظهر.وأضاف: "يمكن أن يكون أيضا ألما شديدا، على سبيل المثال، بسبب قرحة المعدة والتهاب المرارة والتهاب البنكرياس. تسبب هذه الأمراض أحيانًا آلامًا في الظهر لا تطاق، وهو شديد لدرجة أن الناس يفقدون الوعي".
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منوعات, العالم
"تنذر بأمراض خطيرة"...طبيب يحذر من آلام الظهر
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حذر طبيب روسي من أمراض الظهر التي تنذر بتعرض الشخص لأمراض خطيرة، منوهًا بضرورة مراجعة الطبيب.
نصح الطبيب الروسي أندريه كوندراخين، بضرورة التعامل
مع آلام الظهر بعناية، ناصحًا بالحصول على استشارة طبية في حال لم تختف الآلام في غضون 24 ساعة .
وقال الطبيب: "آلام الظهر لدى النساء غالبا ما تنذر بأمراض في منطقة الحوض والجهاز التناسلي، بينما لدى الرجال تنذر بوجود مشاكل في منطقة المثانة".
وأشار الطبيب
إلى أن أمراض الكلى أو المعدة أو القلب يمكن أن تسبب آلاما في الظهر.
وأضاف: "يمكن أن يكون أيضا ألما شديدا، على سبيل المثال، بسبب قرحة المعدة والتهاب المرارة والتهاب البنكرياس. تسبب هذه الأمراض أحيانًا آلامًا في الظهر لا تطاق، وهو شديد لدرجة أن الناس يفقدون الوعي".