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https://sputnikarabic.ae/20231110/تنطلق-إلى-مصر-إيل-76-روسية-محملة-بـ25-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-لغزة-1083001911.html
تنطلق إلى مصر.. "إيل-76" روسية محملة بـ25 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة
تنطلق إلى مصر.. "إيل-76" روسية محملة بـ25 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الجمعة، انطلاق طائرة نقل روسية محملة بـ 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مصر، حيث سيتم شحن المساعدات بعد وصلها إلى... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T06:50+0000
2023-11-10T06:50+0000
روسيا
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية المنشور على "تلغرام": "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إرسال 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة".وتابع البيان: "أقلعت طائرة من طراز إيل-76 (إليوشن) تابعة للوزارة من مطار كازان، وسيتم تسليم شحنة المساعدات الإنسانية في جمهورية مصر العربية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، وهم بدورهم سيقومون بنقلها إلى سكان قطاع غزة".تشمل المساعدات الإنسانية الروسية مواد غذائية ومنتجات النظافة الشخصية والألبسة، ووسائل تدفئة متنقلة وبطانيات.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في القطاع، كما أثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وبعض دول العالم، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.
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روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى
روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى

تنطلق إلى مصر.. "إيل-76" روسية محملة بـ25 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

06:50 GMT 10.11.2023
© Photo / Ministry of Emergency Situations of the Russian Federationطائرة شحن روسية من طراز "إيل-67" محملة بالمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة
طائرة شحن روسية من طراز إيل-67 محملة بالمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Photo / Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الجمعة، انطلاق طائرة نقل روسية محملة بـ 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مصر، حيث سيتم شحن المساعدات بعد وصلها إلى سكان قطاع غزة.
وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية المنشور على "تلغرام": "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إرسال 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة".
وتابع البيان: "أقلعت طائرة من طراز إيل-76 (إليوشن) تابعة للوزارة من مطار كازان، وسيتم تسليم شحنة المساعدات الإنسانية في جمهورية مصر العربية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، وهم بدورهم سيقومون بنقلها إلى سكان قطاع غزة".
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وأوضحت الوزارة أن قرار إرسال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة جاء بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبتكليف من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف.

تشمل المساعدات الإنسانية الروسية مواد غذائية ومنتجات النظافة الشخصية والألبسة، ووسائل تدفئة متنقلة وبطانيات.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
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في المقابل ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وشنت قصفا مكثفا على القطاع دمرت خلاله نصف مباني القطاع تقريبا.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في القطاع، كما أثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وبعض دول العالم، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.
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