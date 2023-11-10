جامعة لبنانية كبرى تشارك في مشروع "سبوتنيك برو"
14:40 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 10.11.2023)
© Sputnikجامعة لبنانية كبرى تشارك في مشروع "سبوتنيك برو"
© Sputnik
حصري
يجري خبراء من وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" سلسلة من دروس الماجستير حول مشروع "سبوتنيك برو" (SputnikPro) لطلاب الجامعة اللبنانية عن طريق محاضرات تبث عبر الإنترنت (أون لاين).
وأقيم، اليوم الجمعة، فصل دراسي رئيسي بإشراف محرر مركز الصحافة المبتكرة التابع للمجموعة الإعلامية رسلان جيغالوف، لطلاب الماجستير الذين يدرسون في برنامج الاتصالات الإعلامية.
جامعة لبنانية كبرى تشارك في مشروع "سبوتنيك برو"
جامعة لبنانية كبرى تشارك في مشروع "سبوتنيك برو"
وتحدث جيغالوف عن تجربته في إنشاء مشاريع الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وشارك آراءه حول مستقبل هذه التقنيات في سوق الإعلام العالمي.
وقال رئيس قسم شؤون طلاب الماجستير في الجامعة اللبنانية ميشال داوود: "أود أن أشكر وكالة سبوتنيك جزيل الشكر على المحاضرة الشيقة والغنية. لقد تلقينا الكثير من المعلومات المفيدة. نأمل أن تستمر دورة مثل هذه الفعاليات وتوسيع أشكال التعاون".
© Sputnikجامعة لبنانية كبرى تشارك في مشروع "سبوتنيك برو"
جامعة لبنانية كبرى تشارك في مشروع "سبوتنيك برو"
© Sputnik
الجدير بالذكر، أن هذا الفصل الدراسي كان الثاني لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، المحاضرة السابقة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، كانت قد خصصت لسبل مكافحة الأخبار المزيفة، أجراها مدير التعاون الدولي في "سبوتنيك" فاسيلي بوشكوف، في إطار أسبوع الأمم المتحدة العالمي للتثقيف الإعلامي والمعلوماتي.
الجامعة اللبنانية هي جامعة حكومية في لبنان، تأسس القسم الأول منها عام 1951. حالياً يدرس في فروع الجامعة الموجودة في جبل لبنان وفي شمال وجنوب البلاد، أكثر من 79000 طالب، مما يجعلها واحدة من أكبر الجامعات في الشرق الأوسط.