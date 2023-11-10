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https://sputnikarabic.ae/20231110/حزب-الله-يعلن-استهداف-جنود-ومواقع-للجيش-الإسرائيلي-من-جنوب-لبنان-1083022882.html
"حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان
"حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" في 3 بيانات متتالية له، اليوم الجمعة، عن استهداف تجمعين لقوات الجيش الإسرائيلي، ومجموعة مشاة إسرائيلية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة، وموقع... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T15:53+0000
2023-11-10T15:53+0000
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وأوضح الحزب في بياناته الثلاث، اليوم الجمعة: "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌ عند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم ‏تجمعين ‏للجيش الإسرائيلي، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا ‏فيهما إصابات مباشرة".وتابع الحزب: "عند الساعة 14:55 من بعد ظهر اليوم، قصفنا موقع ‌‏راميم ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة، وعند الساعة 15:25 من بعد ظهر اليوم استهدفوا مجموعة مشاة إسرائيلية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة". ‏وأفاد مراسل "سبوتنيك" من جنوب لبنان، اليوم الجمعة، بأن "الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدات مروحين والبستان ويارين وميس الجبل وبليدا في القطاع الشرقي، كما استهدف بالمدفعية أطراف الجهة الغربية لمنطقة اللبونة ووادي مظلم عند أطراف بلدة راميا في القطاع الغربي من جنوب لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، مقتل 7 من مقاتليه في جنوب لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20231110/أنصار-الله-سنظل-نتحمل-مسؤوليتنا-تجاه-فلسطين-مهما-كلفنا-الثمن-1083020797.html
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لبنان, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
لبنان, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

"حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان

15:53 GMT 10.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن "حزب الله" في 3 بيانات متتالية له، اليوم الجمعة، عن استهداف تجمعين لقوات الجيش الإسرائيلي، ومجموعة مشاة إسرائيلية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة، وموقع راميم الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.
وأوضح الحزب في بياناته الثلاث، اليوم الجمعة: "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌ عند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم ‏تجمعين ‏للجيش الإسرائيلي، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا ‏فيهما إصابات مباشرة".
وتابع الحزب: "عند الساعة 14:55 من بعد ظهر اليوم، قصفنا موقع ‌‏راميم ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة، وعند الساعة 15:25 من بعد ظهر اليوم استهدفوا مجموعة مشاة إسرائيلية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة". ‏
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
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15:12 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" من جنوب لبنان، اليوم الجمعة، بأن "الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدات مروحين والبستان ويارين وميس الجبل وبليدا في القطاع الشرقي، كما استهدف بالمدفعية أطراف الجهة الغربية لمنطقة اللبونة ووادي مظلم عند أطراف بلدة راميا في القطاع الغربي من جنوب لبنان".
وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، مقتل 7 من مقاتليه في جنوب لبنان.
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