https://sputnikarabic.ae/20231110/خبير-إسرائيل-لأول-مرة-تواجه-مثل-هذه-المعركة-على-أرضها-1083016872.html
خبير: إسرائيل لأول مرة تواجه مثل هذه المعركة على أرضها
خبير: إسرائيل لأول مرة تواجه مثل هذه المعركة على أرضها
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:39+0000
2023-11-10T13:39+0000
2023-11-10T13:39+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: إسرائيل لأول مرة تواجه معركة على أرضها
خبير: إسرائيل لأول مرة تواجه معركة على أرضها
مر على الحرب على قطاع غزة أكثر من شهر حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرئيلية المتوغلة. في السياق، دعا أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي، إلى توجيه ضربة عسكرية إلى "حزب الله" اللبناني، بزعم عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى". حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الدكتورعامر السبايلة:قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو، إن موسكو لا تستبعد احتمال تورط الناتو في الصراع في الشرق الأوسط إذا احتاجت واشنطن إلى "إضفاء الشرعية" على تصرفاتها. عن هذا تحدث الباحث بالشأن الإقليمي والدولي الدكتور حمدي رجب:وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قوانين لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يومًا أخرى مما يثير تساؤلات حول إمكانية إجراء انتخابات رئيس الدولة، والتي ينبغي أن تتم في الربيع المقبل. عن هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشأن الروسي مدير مركز "جي اس ام" للدراسات الدكتور آصف ملحم:قامت القوات المسلحة السورية، بالتنسيق مع وحدات من القوات الروسية، بالقضاء على 200 مسلح من بينهم 34 قائدا ميدانياً، وضرب 225 منشأة، تابعة للإرهابيين الذين استهدفوا الكلية العسكرية في مدينة حمص السورية، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر. عن هذا تحدث لبرنامجنا المحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور فراس شبول:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: إسرائيل لأول مرة تواجه مثل هذه المعركة على أرضها
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محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
مر على الحرب على قطاع غزة أكثر من شهر حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرئيلية المتوغلة. في السياق، دعا أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي، إلى توجيه ضربة عسكرية إلى "حزب الله" اللبناني، بزعم عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى".
حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الدكتورعامر السبايلة:
"إسرائيل لأول مرة تواجه معركة على أرضها وكانت في حالة دفاع وليس في حالة هجوم، وهي لم تختر هذه المعركة واليوم إسرائيل لن تترك أي جبهة تشكل خطرا حقيقيا عليها إلا وتحاول استغلالها. إسرائيل لم تفرض أي سيطرة على القطاع هي تعيد بناء القطاع وفقا للرؤية الإسرائيلية".
قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو، إن موسكو لا تستبعد احتمال تورط الناتو في الصراع في الشرق الأوسط إذا احتاجت واشنطن إلى "إضفاء الشرعية" على تصرفاتها. عن هذا تحدث الباحث بالشأن الإقليمي والدولي الدكتور حمدي رجب:
"تسعى واشنطن لإضفاء الشرعية على تصرفاتها، فالعلاقات الدولية اليوم باتت في محك كبير وأصبحت الأمور الدبلوماسية العالمية على قطبين شرقي وغربي، فيما تسعى واشنطن لبسط نفوذها على كامل ربوع العالم بكل الأصعدة".
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قوانين لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يومًا أخرى مما يثير تساؤلات حول إمكانية إجراء انتخابات رئيس الدولة، والتي ينبغي أن تتم في الربيع المقبل. عن هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشأن الروسي مدير مركز "جي اس ام" للدراسات الدكتور آصف ملحم:
"زيلينسكي يتخبط في الواقع وقد يكون الأمر مرتبط بالحملة الانتخابية أو بالوضع على الجبهة، لأن آخر الأنباء في أوكرانيا بدأت تؤكد بعدم وجود أي قدرة في الواقع على تقدم الجيش الأوكراني نهائيا".
قامت القوات المسلحة السورية، بالتنسيق مع وحدات من القوات الروسية، بالقضاء على 200 مسلح من بينهم 34 قائدا ميدانياً، وضرب 225 منشأة، تابعة للإرهابيين الذين استهدفوا الكلية العسكرية في مدينة حمص السورية، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر. عن هذا تحدث لبرنامجنا المحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور فراس شبول:
"يوميا يتم القضاء على هؤلاء العصابات الإرهابية وأماكن تواجدهم بنقلات وضربات نوعية وكان من بينها القضاء على 200 إرهابي . لا بد من وجود قطبية ثنائية تردع وتكبح جماح القوات الأمريكية والعقلية الأمريكية التخريبية في كل المناطق وليس فقط في سوريا لأن بقاء الإرهاب مرهون ببقاء القوة الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي...