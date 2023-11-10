https://sputnikarabic.ae/20231110/خبير-إسرائيل-لأول-مرة-تواجه-مثل-هذه-المعركة-على-أرضها-1083016872.html

خبير: إسرائيل لأول مرة تواجه مثل هذه المعركة على أرضها

خبير: إسرائيل لأول مرة تواجه مثل هذه المعركة على أرضها

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T13:39+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: إسرائيل لأول مرة تواجه معركة على أرضها خبير: إسرائيل لأول مرة تواجه معركة على أرضها

مر على الحرب على قطاع غزة أكثر من شهر حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرئيلية المتوغلة. في السياق، دعا أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي، إلى توجيه ضربة عسكرية إلى "حزب الله" اللبناني، بزعم عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى". حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الدكتورعامر السبايلة:قال نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر غروشكو، إن موسكو لا تستبعد احتمال تورط الناتو في الصراع في الشرق الأوسط إذا احتاجت واشنطن إلى "إضفاء الشرعية" على تصرفاتها. عن هذا تحدث الباحث بالشأن الإقليمي والدولي الدكتور حمدي رجب:وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قوانين لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يومًا أخرى مما يثير تساؤلات حول إمكانية إجراء انتخابات رئيس الدولة، والتي ينبغي أن تتم في الربيع المقبل. عن هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشأن الروسي مدير مركز "جي اس ام" للدراسات الدكتور آصف ملحم:قامت القوات المسلحة السورية، بالتنسيق مع وحدات من القوات الروسية، بالقضاء على 200 مسلح من بينهم 34 قائدا ميدانياً، وضرب 225 منشأة، تابعة للإرهابيين الذين استهدفوا الكلية العسكرية في مدينة حمص السورية، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر. عن هذا تحدث لبرنامجنا المحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور فراس شبول:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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شؤون عسكرية, аудио