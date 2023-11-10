https://sputnikarabic.ae/20231110/روسيا-تعلن-تسليم-25-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-مصر-تمهيدا-لنقلها-إلى-غزة-1083005846.html
روسيا تعلن تسليم 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لنقلها إلى غزة... فيديو
روسيا تعلن تسليم 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لنقلها إلى غزة... فيديو
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، تسليم 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مصر مخصصة لقطاع غزة. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T09:12+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "نقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر". وأضافت: "تم بالفعل تسليم الشحنة الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، تمهيدا لإرسالها إلى سكان قطاع غزة".وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أفادت، في وقت سابق، أن طائرة من طراز (إيل- 76) أقلعت، ليل اليوم الجمعة، من مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان) إلى مصر حاملة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة. وتم تنظيم المساعدة الروسية بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتعليمات وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف.وخلال الأيام الماضية، أرسلت روسيا طائرتان تحملان 60 طنًا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومنتجات النظافة الشخصية، إلى مطار العريش المصري، مخصصة لسكان قطاع غزة.وكانت مصر قد دعت، الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة... إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".وأكدت أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".
https://sputnikarabic.ae/20231105/روسيا-ترسل-60-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-لسكان-قطاع-غزة-1082824864.html
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روسيا, مصر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
روسيا, مصر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
روسيا تعلن تسليم 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لنقلها إلى غزة... فيديو
09:12 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 09:18 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، تسليم 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مصر مخصصة لقطاع غزة.
وقالت
الوزارة في بيان: "نقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر".
وأضافت: "تم بالفعل تسليم الشحنة الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، تمهيدا لإرسالها إلى سكان قطاع غزة".
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أفادت، في وقت سابق، أن طائرة من طراز (إيل- 76) أقلعت، ليل اليوم الجمعة، من مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان) إلى مصر حاملة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.
وتم تنظيم المساعدة الروسية بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتعليمات وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف.
وخلال الأيام الماضية، أرسلت روسيا طائرتان تحملان 60 طنًا من المساعدات الإنسانية
، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومنتجات النظافة الشخصية، إلى مطار العريش المصري، مخصصة لسكان قطاع غزة.
وكانت مصر قد دعت، الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر
تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة... إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".
وأكدت أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".