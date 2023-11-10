https://sputnikarabic.ae/20231110/زراعة-الثدي-تنقذ-حياة-رجل-كاد-أن-يفارق-الحياة-1083022083.html

زراعة الثدي تنقذ حياة رجل كاد أن يفارق الحياة

زراعة الثدي تنقذ حياة رجل كاد أن يفارق الحياة

بدا ديفيد باور، البالغ من العمر 34 عامًا، بصحة جيدة قبل أن يتم إخباره بأنه بحاجة إلى عملية زرع رئتين مزدوجتين، إلا أن جراحته أخذت منعطفًا مبتكرًا عندما شارك... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T15:19+0000

2023-11-10T15:19+0000

2023-11-10T15:23+0000

مجتمع

علوم

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083021894_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_800b1f62a1f18a53a6745357d3ea8fc6.jpg

استخدم الأطباء زراعة الثدي لإنقاذ حياة رجل يعاني من تلف شديد في الرئة بعد تدخين السجائر الإلكترونية.وكان باور مدخنا شرها يوميا منذ أوائل العشرينات من عمره، واستبدل التبغ بالتدخين الإلكتروني في عام 2014، معتقدا مثل كثيرين أنه البديل الصحي، وعندما أصيب بالإنفلونزا في أبريل/ نيسان العام الحالي، لم تكن رئتاه في حالة تمكنهما من التأقلم، ما أفسحت المجال بسرعة لعدوى ثانوية يبدو أن أي مضاد حيوي غير قادر على التخلص منها.وبسبب ضيق التنفس الشديد، توجه باور إلى مستشفى سانت لويس، حيث تم إدراك خطورة حالته بسرعة، ووُضعه على نظام "أي سي إم أو" (الأكسجة الغشائية خارج الجسم) لتولي مهمة الرئتين المتمثلة في موازنة غازات الدم، ومع ذلك كان من الواضح أن هذا الإجراء لا يكفي.قال الدكتور أنكيت بهارات، رئيس قسم جراحة الصدر ومدير معهد كانينج لأمراض الصدر: "أحد الأشياء المهمة هو الحفاظ على نبضات قلبه، وقد تم ذلك باستخدام غرسات الثدي "دي دي"، وبهذا تمكنا من وضعه في غرفة العمليات".وقال بهارات: "إن جراحي التجميل نصحوا الفريق قبل الجراحة بذلك، ونحن نشكرهم على خبرتهم"، مضيفًا: "كانت غرسات الثدي المزدوجة "دي دي" هي الأفضل والأكثر ملائمة".يقول باور الآن إنه تمنى لو أنه لم يدخن سيجارة عادية أو سيجارة إلكترونية، لكنه يقول إنه ممتن لفرصته الثانية في الحياة، وأضاف: "آمل أن تساعد قصتي في تشجيع الآخرين على الإقلاع عن التدخين، لأنني لا أتمنى لأي شخص هذه الرحلة الصعبة".

https://sputnikarabic.ae/20231110/مجلة-علمية-الأرض-لديها-نبضة-قلب-غامضة-تدق-كل-27-مليون-عام-1083016431.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة