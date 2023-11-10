https://sputnikarabic.ae/20231110/ضابط-أمريكي-على-قادة-كييف-إقالة-زيلينسكي-بالسلاح-1083022679.html

ضابط أمريكي: على قادة كييف إقالة زيلينسكي بالسلاح

ضابط أمريكي: على قادة كييف إقالة زيلينسكي بالسلاح

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أنه يجب على الجنرالات الأوكرانيين إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أجل وقف الصراع في... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T15:38+0000

2023-11-10T15:38+0000

2023-11-10T15:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828757_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_43b56c18e1aaaf2ef7f635990bf31ac9.jpg

وفي مقابلة مع قناة "ريبورتيرفي ميديا"، أضاف ريتر: "إذا كنت جنرالاً أوكرانياً، سأذهب إلى كييف وأحصل على سلاح وأفعل شيئاً مع زيلينسكي، أنا لا أقول يجب قتله، ولكن أعني أنه يجب عزله من مكتب الرئيس".يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردًا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.

https://sputnikarabic.ae/20231110/التدريب-القتالي-للقوات-الروسية-المحمولة-جوا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1083009903.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم