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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/ضابط-أمريكي-على-قادة-كييف-إقالة-زيلينسكي-بالسلاح-1083022679.html
ضابط أمريكي: على قادة كييف إقالة زيلينسكي بالسلاح
ضابط أمريكي: على قادة كييف إقالة زيلينسكي بالسلاح
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أنه يجب على الجنرالات الأوكرانيين إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أجل وقف الصراع في... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T15:38+0000
2023-11-10T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وفي مقابلة مع قناة "ريبورتيرفي ميديا"، أضاف ريتر: "إذا كنت جنرالاً أوكرانياً، سأذهب إلى كييف وأحصل على سلاح وأفعل شيئاً مع زيلينسكي، أنا لا أقول يجب قتله، ولكن أعني أنه يجب عزله من مكتب الرئيس".يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردًا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.
https://sputnikarabic.ae/20231110/التدريب-القتالي-للقوات-الروسية-المحمولة-جوا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1083009903.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: على قادة كييف إقالة زيلينسكي بالسلاح

15:38 GMT 10.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أنه يجب على الجنرالات الأوكرانيين إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أجل وقف الصراع في البلاد والحفاظ على الأراضي المتبقية في كييف.
وفي مقابلة مع قناة "ريبورتيرفي ميديا"، أضاف ريتر: "إذا كنت جنرالاً أوكرانياً، سأذهب إلى كييف وأحصل على سلاح وأفعل شيئاً مع زيلينسكي، أنا لا أقول يجب قتله، ولكن أعني أنه يجب عزله من مكتب الرئيس".
يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
وسائط متعددة
التدريب القتالي للقوات الروسية المحمولة جوا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
14:47 GMT
ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".
وساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت ردًا على هذه العقوبات، بحظر تجاري تجاه هذه الدول.
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