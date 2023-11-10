https://sputnikarabic.ae/20231110/ضابط-استخبارات-يتحدث-عن-مؤشرات-حدوث-انقلاب-داخل-نظام-كييف-1083005092.html

ضابط استخبارات يتحدث عن مؤشرات حدوث انقلاب داخل نظام كييف

ضابط استخبارات يتحدث عن مؤشرات حدوث انقلاب داخل نظام كييف

يعتقد لاري جونسون، ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يخشى حدوث انقلاب عسكري في البلاد بسبب الصراع بينه وبين... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T08:47+0000

2023-11-10T08:47+0000

2023-11-10T08:47+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال في مقابلة مع قناة "نيو رولز": "شعب زالوجني لديه أسلحة. كانت هناك حالات في تاريخ العالم عندما قررت مجموعة من الضباط العسكريين أن القيادة السياسية فاسدة وغير كفؤة وغير خاضعة للرقابة، ثم قاموا بالإطاحة بها".وأشار جونسون إلى أن وفاة مساعد القائد الأعلى للقوات الأوكرانية غينادي تشاستياكوف، جراء انفجار قنبلة يدوية يمكن أن تكون رسالة إلى زالوجني. في رأيه، يخشى زيلينسكي أن يقرر القيمون الغربيون قريبًا وضع زالوجني في مكانه.وأضاف: "أعتقد أن حقيقة السماح لزالوجني بالنشر في مجلة "إيكونوميست" هي علامة على أن الدعم الغربي لزيلينسكي يتلاشى في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وظهرت مثل هذه المنشورات من البريطانيين حول زيلينسكي (في مجلة تايم) وفي مصادر أمريكية تشير إلى أن المؤسسة السياسية في كلا البلدين تمهد الطريق لرحيل زيلينسكي. وأشار الخبير إلى أن زالوجني يمكن اعتباره شخصًا يمكنه أن يحل محل زيلينسكي".وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، هذا الأسبوع، إن القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، "على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".واعترف أنه لا يستطيع إظهار الوتيرة المثيرة للإعجاب لتقدم القوات، والتي كانت متوقعة منه في الغرب، وفقا لإرشادات "الناتو" المدرسية.

https://sputnikarabic.ae/20231107/خبير-يكشف-عن-انقلاب-محتمل-على-زيلينسكي-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1082896121.html

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