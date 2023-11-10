https://sputnikarabic.ae/20231110/طريق-الحرير-البحري-في-القرن-الحادي-والعشرين-1083008359.html
طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين
طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين
ستمتد الاتجاهات الرئيسية لـ" طريق الحرير البحري للقرن 21" على طول الطرق من الموانئ الساحلية للصين عبر بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي وإلى أوروبا، وكذلك من... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T10:41+0000
2023-11-10T10:41+0000
2023-11-10T10:41+0000
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تعرّفوا على مسار "طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين" من خلال الإنفوغراف الذي أعده قريق عمل "سبوتنيك".استمع أيضا - أهداف الممر الاقتصادي لمجموعة العشرين عبر الشرق الأوسطاقرأ أيضا - الصين: أكثر من 110 دول أكدت مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" الثالث
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طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين
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ستمتد الاتجاهات الرئيسية لـ" طريق الحرير البحري للقرن 21" على طول الطرق من الموانئ الساحلية للصين عبر بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي وإلى أوروبا، وكذلك من الموانئ الساحلية للصين عبر بحر الصين الجنوبي إلى جنوب المحيط الهادئ.
تعرّفوا على مسار "طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين" من خلال الإنفوغراف الذي أعده قريق عمل "سبوتنيك".