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https://sputnikarabic.ae/20231110/طريق-الحرير-البحري-في-القرن-الحادي-والعشرين-1083008359.html
طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين
طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين
ستمتد الاتجاهات الرئيسية لـ" طريق الحرير البحري للقرن 21" على طول الطرق من الموانئ الساحلية للصين عبر بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي وإلى أوروبا، وكذلك من... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
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تعرّفوا على مسار "طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين" من خلال الإنفوغراف الذي أعده قريق عمل "سبوتنيك".استمع أيضا - أهداف الممر الاقتصادي لمجموعة العشرين عبر الشرق الأوسطاقرأ أيضا - الصين: أكثر من 110 دول أكدت مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" الثالث
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين

10:41 GMT 10.11.2023
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ستمتد الاتجاهات الرئيسية لـ" طريق الحرير البحري للقرن 21" على طول الطرق من الموانئ الساحلية للصين عبر بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي وإلى أوروبا، وكذلك من الموانئ الساحلية للصين عبر بحر الصين الجنوبي إلى جنوب المحيط الهادئ.
تعرّفوا على مسار "طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين" من خلال الإنفوغراف الذي أعده قريق عمل "سبوتنيك".
طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين - سبوتنيك عربي
طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين - سبوتنيك عربي
استمع أيضا - أهداف الممر الاقتصادي لمجموعة العشرين عبر الشرق الأوسط
اقرأ أيضا - الصين: أكثر من 110 دول أكدت مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" الثالث
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