https://sputnikarabic.ae/20231110/قدرات-هجومية-لا-مثيل-لها-صاروخ-روسي-يزيد-من-قدرة-الدفاعات-الجوية-الروسية-1083003589.html

"قدرات هجومية لا مثيل لها"... صاروخ روسي يزيد من قدرة الدفاعات الجوية الروسية

"قدرات هجومية لا مثيل لها"... صاروخ روسي يزيد من قدرة الدفاعات الجوية الروسية

تصدّر نظام الدفاع الجوي الروسي الشهير "إس 400" عناوين الأخبار، هذا الأسبوع، بعد استخدامه لمهاجمة هدف في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا بنوع جديد من الصواريخ... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T08:09+0000

2023-11-10T08:09+0000

2023-11-10T08:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

العالم

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم استخدام الصاروخ الموجه "40 إن 6" الجديد الذي تم إطلاقه من منظومة "إس 400" لإصابة أهداف "على مسافات بعيدة"، كما تعمل الطائرات الروسية من طراز "إيه 50 " بالتنسيق مع منصات الإطلاق لتوفر توجيه إضافي للصواريخ.وأثار مسار الصاروخ المستخدم في الهجوم اهتمام وسائل الإعلام، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاعه لمسافات عالية قبل السقوط على الهدف المقصود، الأمر الذي منحه "قدرات هجومية لا مثيل لها" بالإضافة لقدرته على إصابة الأهداف.ما هو صاروخ "40 إن 6"؟صاروخ "40 إن 6" هو صاروخ "أرض - جو" موجّه، روسي الصنع مصمم لأنظمة الدفاع الجوي إس-400 وإس-500، ويمكنه ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 380 كيلومترا، والقضاء على الأهداف على ارتفاعات عالية ومنخفضة.كما أوضح المحلل العسكري الروسي دميتري كورنيف، أن الرادارات العادية تواجه صعوبة في اكتشاف الأهداف على هذه المسافات البعيدة، قائلا: "يمكن للصاروخ أن يصل إلى هدف بعيد جدًا، لكنه لن يعرف إلى أين يطير بالضبط ومن يستهدف. وقد لا تعرف وحدة الإطلاق ذلك أيضًا".وأوضح المحلل أنه في حالة صاروخ "40 إن 6"، تم تصحيح هذه المشكلة من خلال "شيء يسمى تحديد الهدف، عندما يوفر نظام آخر قدرات رادارية لهذا الصاروخ".وأشار كورنيف إلى أن وجود هذا الصاروخ أدى بشكل فعال إلى مضاعفة المدى الفعال لأنظمة الدفاع الجوي الروسية، والذي لم يتجاوز في السابق 150 كيلومترا، بسبب مشاكل تحديد الهدف المذكورة أعلاه.وأشار إلى أن صاروخ "40 إن 6" يمكنه استهداف الطائرات المقاتلة والقاذفة وصواريخ كروز وأنظمة الرادار البعيدة المدى المحمولة جوًا.تابع: "في حين أن أنظمة إس-400 الروسية قادرة بالفعل على صد الهجمات الجوية الجماعية، فإن إضافة نظام "40 إن 6" إلى ترسانتها يسمح لها الآن بصد مثل هذه الهجمات على مسافة بعيدة جدًا".وأشار كورنيف إلى أن "الغرب ليس لديه مثل هذه الأنظمة، على الأقل في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن المهندسين الغربيين لم يكلفوا قط من قبل رؤسائهم بتصميم صاروخ مثل "40 إن 6".

https://sputnikarabic.ae/20221009/صحيفة-نظام-الدفاع-الجوي-إس-400-يمكنه-حتى-إسقاط-البعوضة-واكتشاف-العصفور-1068796849.html

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