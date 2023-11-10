https://sputnikarabic.ae/20231110/قوات-روسية-مجوقلة-تدمر-مركز-مراقبة-أوكراني-قرب-أرتيوموفسك-1083003390.html
قوات روسية مجوقلة تدمر مركز مراقبة أوكراني قرب أرتيوموفسك
قوات روسية مجوقلة تدمر مركز مراقبة أوكراني قرب أرتيوموفسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مجموعة مدرعة من فوج "كوستروما" المظلي التابع للقوات الجوية الروسية دمرت نقطة مراقبة أوكرانية في اتجاه أرتيموفسك. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T07:50+0000
2023-11-10T07:50+0000
2023-11-10T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "بعد أن تلقت المجموعة مهمة تدمير نقطة المراقبة والمشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في النقطة القوية، تحركت على الفور المجموعات المدرعة التابعة لفوج الحرس كوستروما المظلي التابع لقوات إيفانوفو الروسية إلى الهدف الأوكراني، وتم تدمير الهدف بنجاح".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المظليين يقومون باستمرار بغارات جريئة ويقتربون باستمرار من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الروسية-تقصف-4-مراكز-قيادة-للجيش-الأوكراني-في-كراسني-ليمان-1083002149.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم
قوات روسية مجوقلة تدمر مركز مراقبة أوكراني قرب أرتيوموفسك
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مجموعة مدرعة من فوج "كوستروما" المظلي التابع للقوات الجوية الروسية دمرت نقطة مراقبة أوكرانية في اتجاه أرتيموفسك.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "بعد أن تلقت المجموعة مهمة تدمير نقطة المراقبة والمشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في النقطة القوية، تحركت على الفور المجموعات المدرعة التابعة لفوج الحرس كوستروما المظلي التابع لقوات إيفانوفو الروسية إلى الهدف الأوكراني، وتم تدمير الهدف بنجاح".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المظليين يقومون باستمرار بغارات جريئة ويقتربون باستمرار من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت الوزارة إلى أن "النيران عبارة عن إطلاق نار مباشر من خلال رشقات نارية قصيرة، من مسافة لا تزيد عن 500 متر من العدو، وتم تنفيذها باستخدام طائرة "كوادكوبتر".
وأشارت الوزارة أنه بعد تدمير الهدف ودحر جنود القوات المسلحة الأوكرانية، ومن أجل تجنب الرد على النيران، قامت المجموعة الروسية بتغيير موقع إطلاق النيران على الفور.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.