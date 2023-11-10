https://sputnikarabic.ae/20231110/قيادي-في-حماس-إسرائيل-تعرقل-اتفاق-تبادل-الأسرى-لرفضها-أحد-بنوده-1083015723.html

قيادي في "حماس": إسرائيل تعرقل اتفاق تبادل الأسرى لرفضها أحد بنوده

قيادي في "حماس": إسرائيل تعرقل اتفاق تبادل الأسرى لرفضها أحد بنوده

قال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية مشير المصري، إن الاتفاق على تبادل الأسرى مع إسرائيل بات قريبا، لكنه متوقف على شرط واحد لم تقبل به تل أبيب. 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T13:07+0000

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2023-11-10T13:07+0000

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وأضاف المصري لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل ترفض شرط خروج قادة الحركة من القطاع دون المساس بهم، وهو ما يعطل التوصل إلى اتفاق إلى الآن.ولم تصدر من إسرائيل أي تصريحات رسمية بخصوص اتفاق تبادل الأسرى حتى الآن.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس الخميس، أن "إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هُدن لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل 3 ساعات".وتابع: "إسرائيل أبلغت الولايات أنه لن تكون هناك عملية عسكرية خلال فترات توقف القتال"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح".وأشار إلى أنه سيتم فتح "ممرين إنسانيين يسمحان للسكان بالفرار من القتال في غزة".وأكد البيت الأبيض أنه "يجب إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة"، لافتًا إلى أن "واشنطن تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا".من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للصحفيين، إنه يسعى لوقف القتال 3 أيام في غزة، ولمدة أطول من ذلك كثيرًا ليتسنى إخراج المحتجَزين لدى حركة "حماس".في المقابل، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المختطفين.بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، للصحفيين، إنه "لن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار في الوقت الحالي".وأضاف: "لن نتوقف عن القتال طالما أن رهائننا موجودون في غزة، وطالما أننا لم نكمل مهمتنا، وهي الإطاحة بنظام حماس والقضاء على قدراته العسكرية والإدارية".

https://sputnikarabic.ae/20231110/البيت-الأبيض-إسرائيل-وافقت-على-هدنة-لـ-4-ساعات-يوميا-في-غزة-1083002412.html

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